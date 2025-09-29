Sans entrer dans le débat permanent entre le fans et la pourfendeurs des actions à dividendes, je voulais attirer l'attention de notre lectorat, notamment celui qui est en train de faire son apprentissage boursier, sur l'importance de l'intégration des dividendes quand on examine la performance d'une action.

Commençons avec un graphique simple : TotalEnergies et CAC 40 sur dix ans. En gros, le groupe pétrolier a fait deux fois moins bien que l'indice entre 2015 et 2025 (34,3% vs. 76%). Cela correspond à une hausse annuelle composée de :

2,87% pour TotalEnergies 🥈

5,93% pour le CAC 40 🥇

Intégrons maintenant le dividende versé par TotalEnergies sur la période. C'est ce que donne le graphique suivant :

Avec les dividendes, l'action de la major affiche 137,6% de hausse sur 10 ans, soit une hausse annuelle composée de :

8,99% pour TotalEnergies 🥇

5,93% pour le CAC40 🥈

Oui mais attendez ! Le CAC 40 est lui aussi un indice qui détache les dividendes. Pour que la comparaison soit valable, il faut donc aller chercher la version dividendes réinvestis du CAC 40, le CAC 40 TRG. Pas de problème, ça donne ça :

Au final, le CAC 40 et TotalEnergies ont affiché quasiment la même performance annuelle composée sur 10 ans en intégrant les dividendes :

8,99% pour TotalEnergies 🥇

8,99% pour le CAC40 🥇

Cette quasi-égalité est fortuite, mais elle ne remet pas en cause la leçon du jour : il faut parfois se méfier des apparences.