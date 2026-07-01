Alors que l'action atteint des sommets, les investisseurs doivent déterminer si cette dynamique liée à l'IA pourra survivre au ralentissement imminent des secteurs traditionnels de l'automobile et des puces industrielles.

L'explosion des dépenses japonaises dans le secteur des puces profite directement aux spécialistes des tests de semi-conducteurs. Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) injecte 1 200 milliards de yens japonais (JPY) dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA) pour l'exercice 2026. C'est près de quatre fois le montant de l'année dernière.

Ce virage s'inscrit dans un cadre de soutien public de 10 000 milliards de JPY visant à atteindre 15 000 milliards de JPY de ventes nationales de puces d'ici l'exercice 2030. Étant donné que chaque puce produite par ces nouvelles installations nécessite une assurance qualité avant son déploiement commercial, ce financement alimente directement le secteur des tests.

Selon un rapport de PwC, l'IA, le calcul haute performance et la mémoire de nouvelle génération tirent l'industrie vers le haut. Le marché mondial des puces est en passe de franchir la barre des 1 000 milliards de dollars américains (USD) d'ici 2030, contre 600 milliards USD en 2024. La complexité du matériel lié à l'IA porte la demande de plates-formes spécialisées de test de systèmes sur puce (SoC) et de mémoire à des niveaux records.

Dans cet environnement, le fournisseur d'équipements de test dominant du marché, Advantest Corporation, contrôle 66 % du marché mondial des testeurs SoC. Cette domination se traduit directement par une performance financière remarquable.

Les systèmes SoC financent la croissance

Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 a progressé de 44,7 % pour atteindre 1 100 milliards de JPY, contre 779,7 milliards de JPY lors de l'exercice 2025. Le segment des systèmes de test SoC a porté cette croissance, bondissant de 74,2 % en glissement annuel pour atteindre 767,4 milliards de JPY, contre 440,4 milliards l'an dernier. Ce seul segment a généré 68 % du revenu total de l'exercice 2026. En revanche, la demande de testeurs utilisés pour les semi-conducteurs matures, présents dans les voitures et les équipements d'usine, est restée faible.

Le résultat opérationnel de l'exercice 2026 a augmenté de 118,8 % pour s'établir à 499,1 milliards de JPY, contre 228,2 milliards de JPY, principalement grâce à une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement et à la croissance de l'activité des testeurs SoC à forte marge.

En conséquence, le bénéfice net a bondi de 132,9 %, passant de 161,2 milliards de JPY à 375,4 milliards de JPY.

Le flux de trésorerie opérationnel de l'exercice 2026 s'est élevé à 335,2 milliards de JPY, contre 286,0 milliards l'année précédente. Le flux de trésorerie disponible (FCF) a progressé à 300,6 milliards de JPY en 2026, contre 243,8 milliards de JPY l'année précédente. Une augmentation de 228,7 milliards de JPY des créances clients a toutefois mobilisé une part importante de cette trésorerie.

Une pause après le sprint ?

Le cours de l'action a généré des rendements massifs. Il affiche une hausse de 200 % sur les 12 derniers mois, et le cours actuel de 32 230 JPY n'est qu'à environ 8,8 % de son plus haut sur 52 semaines (35 350 JPY), ce qui suggère que les investisseurs croient toujours au scénario de croissance.

La valorisation n'est pas bon marché. Le titre se négocie à 44,8 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel sur les bénéfices de l'exercice 2027, ce qui représente une légère décote par rapport à sa moyenne sur trois ans de 49,9. L'action a grimpé car les bénéfices ont largement suivi, mais le multiple a légèrement reflué par rapport à sa moyenne historique.

Le sentiment des analystes est favorable : sur 20 analystes suivant la valeur, 16 recommandent l'achat et les quatre restants sont à "conserver". L'objectif de cours moyen de 34 895 JPY implique un potentiel de hausse de 8 %. Cet écart semble tout à fait atteignable si l'entreprise remplit simplement ses objectifs déjà annoncés.

Une croissance sous tension

L'entreprise a toutefois signalé un paysage assombri par les risques géopolitiques, notant que les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement pourraient affecter sa propre production ainsi que les produits de ses clients. Tout vent contraire imprévisible pourrait peser sur sa valorisation. La demande de testeurs pour les nœuds matures, spécifiquement dans les secteurs automobile et industriel, reste atone, et les hypothèses de change comportent des risques bidirectionnels. Un revirement brutal des dépenses d'investissement dans l'IA, ou une escalade des restrictions à l'exportation, pourrait exposer le risque de concentration lié à sa domination sur le marché des testeurs SoC.