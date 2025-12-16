Bill Ackman a bâti sa réputation sur une approche très concentrée, à forte conviction, pensée pour être tenue longtemps. Une manière d'investir qui assume l'idée simple que la surperformance naît rarement de portefeuilles surdiversifiés. Plusieurs portraits récents insistent sur cette logique de concentration et sur la recherche de moats durables, capables de croître sur une longue période.

Dans les documents de Pershing Square, la rhétorique revient inlassablement : high-quality, croissance des profits, génération de free cash flow, levier opérationnel, capacité à rendre du capital, et préférence pour des modèles où la récurrence d'usage et la densité de l'offre renforcent l'attractivité de la plateforme ; bref exactement ce qui fait la force d'un effet de réseau. Même l'exemple Uber, désormais première position de Bill Ackman, est présenté comme une place de marché où la croissance est tirée par l’acquisition de nouveaux clients et la hausse de fréquence des clients existants, avec un free cash flow robuste permettant un retour massif aux actionnaires.

Si l’on transpose cette grille de Bill Ackman à Airbnb, on va se poser la question de savoir si l’entreprise coche-t-elle les cases d'un compounder de haute qualité, avec un avantage cumulatif, et des leviers crédibles pour améliorer encore la rentabilité du capital ?

Airbnb aujourd’hui : une place de marché déjà très rentable

Le trimestre est solide et, surtout, très "Ackman-compatible" dans la structure des chiffres. Airbnb a publié au T3 2025 un chiffre d’affaires de 4,1 mds USD (+10% sur un an), un GBV de 22,9 mds USD (+14%), et 134 m de nights & seats (+9%). La profitabilité impressionne : 2,1 mds USD d’EBITDA ajusté, soit 50% de marge, et 1,4 md USD de résultat net (EPS 2,21 USD), malgré un élément fiscal ponctuel de 213 m USD. Sur douze mois, le free cash flow atteint 4,5 mds USD, soit 38% de marge, avec 11,7 mds USD de trésorerie et placements. Et l’entreprise ne se contente pas d'accumuler : elle rachète 857 m USD d’actions au trimestre, 3,5 mds USD sur douze mois, et indique avoir réduit le nombre d’actions diluées de 8% depuis 2022 (6,6 mds USD d’autorisation restante).

Dans une logique long-only, c’est un point clé : la rentabilité n’est pas une promesse lointaine, elle finance déjà l'optionnalité stratégique.

Le cœur du moteur : densité d'offre, confiance, conversion

La direction d'Airbnb affirme qu’il n’y a pas de balle d'argent, seulement des centaines d’améliorations. Le T3 en compte 65, dont certaines attaquent directement la conversion et la friction. La plus emblématique est "Reserve Now, Pay Later" (RNPL) aux États-Unis : parmi les utilisateurs à qui l'option est proposée, 70% l’adoptent, et la direction admet une hausse des annulations… mais affirme que l'effet net reste positif sur les réservations.

Cette mécanique est typique d'une plateforme mature qui sait où se cache la croissance: non dans un slogan, mais dans la micro-économie du tunnel de réservation. On note d'ailleurs une ré-accélération des nuits en Amérique du Nord et un ADR en hausse (171 USD, +5% au T3 2025), aidé par le mix et le FX. Ils notent aussi que les réservations via l’app montent à 62% (record), signe que la relation directe (et donc la marge) se renforce.

Airbnb rappelle que 90% de son trafic est direct, une caractéristique précieuse dans un monde où l’IA pourrait déplacer le "top of funnel" et renchérir l'acquisition. Autrement dit, même si la distribution se recompose, Airbnb part avec une base de trafic propriétaire que peu d’acteurs du voyage peuvent revendiquer.

Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Chiffre d'affaires 1 3 378 5 992 8 399 9 917 11 102 12 169 13 367 14 704 Variation - 77,37 % 40,18 % 18,07 % 11,95 % 9,61 % 9,85 % 10 % EBITDA 1 -250,7 1 593 2 903 3 653 4 041 4 274 4 732 5 345 Variation - 735,65 % 82,21 % 25,82 % 10,62 % 5,76 % 10,72 % 12,96 % Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -3 379 429,3 1 802 1 518 2 553 2 618 3 011 3 555 Variation - 112,71 % 319,74 % -15,76 % 68,18 % 2,55 % 15,02 % 18,04 % Intérêts payés 1 -171,7 -437,6 -24 -83 - -71,5 -25 -25 Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -4 682 -300,2 1 989 2 102 3 331 3 256 3 679 4 261 Variation - 93,59 % 762,54 % 5,68 % 58,47 % -2,25 % 12,98 % 15,82 % Résultat net 1 -4 585 -352 1 893 4 792 2 648 2 584 2 971 3 439 Variation - 92,32 % 637,73 % 153,14 % -44,74 % -2,41 % 14,95 % 15,77 % Date de publication 25/02/21 15/02/22 14/02/23 13/02/24 13/02/25 - - - 1 USD en Millions Données Estimées Données Estimées

Les trois options gratuites : développement international, "au-delà du logement", et l'hôtellerie

Premier levier : l’internationalisation, décrite comme une stratégie pluriannuelle. Sur douze mois, les marchés d’expansion croissent à un rythme double des marchés core, avec une hausse des primo-réservants de +20% au Japon et près de +50% en Inde. Cela ressemble à une réplique, pays par pays, du playbook historique de densification.

Deuxième levier : Services et Expériences, lancés en mai. Les notations sont très élevées (4,93/5), l'offre afflue (110 000 candidatures de hosts), et surtout l’usage déborde du voyage avec logement : près de la moitié des réservations d'expériences ne s'accompagnent pas d'un séjour, et 10% des clients de services n'avaient jamais réservé sur Airbnb. C'est exactement le type d'extension de fréquence qui nourrit un effet de réseau : plus de raisons de venir, plus souvent, ce qui attire plus d'offre, ce qui renforce l’attractivité (le fameux cercle vertueux classique des marketplaces).

Troisième levier : l'hôtellerie, en pilote à Los Angeles, New York et Madrid. Il ne s'agit pas de devenir une OTA comme les autres, mais de combler les trous d'offre, notamment dans les marchés urbains contraints réglementairement. La direction insiste sur le caractère incrémental (faible cannibalisation), sur la facilité de recrutement, et sur l'atout maître : la demande est déjà là. La part des hôtels reste faible mais croît plus vite, ce qui pourrait compter dans l'algorithme de croissance en 2026-2027.

L'IA comme catalyseur de marge… et de moat

Airbnb intègre l'IA pour moderniser le parcours utilisateur. L'assistant IA du support client a déjà réduit de 15% le besoin de contacter un agent humain aux États-Unis, et l'entreprise vise plus de 50 langues l4an prochain. Puis viendra la recherche conversationnelle : d'abord du texte libre (what box), ensuite une expérience multi-tours, puis un concierge intégré du haut du funnel jusqu'au post-séjour.

Concernant la concurrence potentielle de l'IA, le management se défend en affirmant que l'avantage ne sera pas d’avoir le meilleur modèle (tous sont accessibles via API), mais de construire l'interface, les données produits, la messagerie, l'identité vérifiée, et le paiement. Bref, l’architecture propriétaire qui transforme une IA générique en produit spécialisé. C’est ainsi qu’un moat se modernise.

Un compounder avec des leviers visibles

Dans cette lecture, Airbnb ressemble moins à une action tourisme qu’à une infrastructure de confiance et de distribution. C'est une place de marché capital-light qui imprime déjà 35% de marge d’EBITDA ajusté à l’année (et 50% au T3), convertit massivement en cash, rachète ses actions, et empile des options de croissance financées sur fonds propres. Les débats sur le rythme de ramp-up (3 à 5 ans pour que Services/Expériences deviennent matériels) existent, et certains craignent un retard relatif dans la course à l’IA face à des concurrents partenaires d’OpenAI. Mais Airbnb répond précisément là où un investisseur long-only écoute : la discipline d’exécution, la densification internationale, la diversification incrémentale (hôtels) là où l’offre manque, et l’IA comme levier de conversion et de coûts.

Le tout alors même que la valorisation est historiquement attractive : P/S de 5,7x estimé en 2025 contre une moyenne historique à 12,2x, EV/EBITDA de 16,2x estimé pour 2025 contre une moyenne historique de 29,3x et un FCF Yield actuel estimé à 6,6% !

Si Bill Ackman cherchait un nouveau dossier, il pourrait y voir la combinaison qu'il affectionne : une marque mondiale, un effet de réseau alimenté par la fréquence d'usage, une génération de cash déjà mature, et un potentiel d’amélioration des marges et du rendement du capital à mesure que l’IA, la monétisation au-delà du logement et l'extension géographique augmentent la valeur par utilisateur. Le genre d’entreprise qui, une fois installée dans un portefeuille concentré, n'a plus besoin de raconter une histoire : elle la compresse en chiffres, trimestre après trimestre.