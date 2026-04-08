L'idée paraît prudente, presque sage : dès qu'une ligne affiche +20%, +30% ou +50%, on encaisse tout ou partie de la plus-value, et l'on conserve le reste du portefeuille tel quel. En pratique, cette règle séduit parce qu'elle donne une impression de discipline, de contrôle et de matérialisation du gain. Pourtant, d'un point de vue financier, statistique et académique, cette mécanique est profondément contestable.

Elle revient le plus souvent à vendre ses meilleurs actifs trop tôt, à conserver trop longtemps des positions médiocres, et donc à affaiblir exactement ce qui fait la performance de long terme en Bourse : la captation des très gros gagnants. La littérature ne permet pas de dire qu’une telle règle condamne mécaniquement chaque investisseur à sous-performer chaque année. En revanche, elle montre clairement qu'écrêter arbitrairement les gagnants tout en ne touchant pas au reste réduit l'espérance de performance à long terme et rend plus difficile la surperformance face à un benchmark.

La première raison tient à la nature profondément asymétrique des rendements boursiers. Sur une action, la perte maximale est bornée : dans le pire des cas, un investisseur peut perdre 100% de sa mise si l'entreprise fait faillite. En revanche, le gain potentiel n'a pas de plafond théorique : une ligne peut faire +100%, +500%, +2 000% ou davantage.

Hendrik Bessembinder montre que, sur très longue période aux États-Unis, les meilleures actions expliquent l’essentiel de la création nette de richesse du marché actions, et que les 4% de titres les plus performants ont à eux seuls généré l'intégralité du surplus de richesse par rapport aux bons du Trésor, le reste du marché, agrégé, n’ayant pas fait mieux que ces actifs sans risque. Dans une mise à jour couvrant les actions américaines jusqu'en 2023, il souligne aussi que la majorité des titres ont en réalité produit une performance cumulée négative sur leur durée de vie boursière.

Autrement dit : en actions, une petite minorité de très grands gagnants compense une masse de titres médiocres, décevants ou destructeurs de capital. Couper systématiquement les hausses à +20%, +50% ou +100% revient précisément à saboter l'accès à cette poignée de trajectoires exceptionnelles qui font l’essentiel de la performance long terme.

C'est là qu’intervient la logique des rendements asymétriques. La réussite en Bourse ne dépend pas seulement du taux de réussite, c’est-à-dire du pourcentage de positions gagnantes. Elle dépend surtout du couple taux de réussite / ratio gain moyen sur perte moyenne. Un investisseur peut avoir raison seulement une fois sur deux et gagner de l’argent si ses gains moyens sont significativement supérieurs à ses pertes moyennes.

C'est même une structure classique dans de nombreuses approches de gestion performantes. Si l’on plafonne artificiellement les gains alors que, dans le même temps, les pertes potentielles restent ouvertes ou sont traitées avec moins de rigueur, on détériore mécaniquement ce ratio. On comprime la partie droite de la distribution, celle qui paie pour toutes les erreurs, sans réduire symétriquement la partie gauche. Le résultat n’est pas seulement psychologiquement rassurant ; il est économiquement défavorable.

Cette tentation de vendre les gagnants trop tôt est d’ailleurs parfaitement documentée par la finance comportementale. Elle porte un nom : le disposition effect. Terrance Odean a montré, à partir de comptes réels d’investisseurs particuliers, que ceux-ci réalisent plus volontiers leurs gains que leurs pertes. Barber et Odean, puis leurs synthèses ultérieures sur le comportement des investisseurs individuels, montrent que ce biais est récurrent : les particuliers ont tendance à vendre trop vite ce qui monte et à conserver trop longtemps ce qui baisse, avec des effets défavorables sur leur performance. Barberis et Xiong ont ensuite formalisé le cadre théorique de cette préférence pour la réalisation du gain, ce qui aide à comprendre pourquoi matérialiser un profit procure une satisfaction psychologique qui n'a rien à voir avec l'optimalité financière.

Le problème devient encore plus net lorsqu’on l’examine à la lumière du momentum. Depuis Jegadeesh et Titman, la littérature montre qu’une stratégie consistant à acheter les gagnants récents et à vendre les perdants récents a historiquement généré des rendements anormaux robustes.

Le constat a été confirmé sur d’autres périodes et étendu à d’autres marchés et classes d’actifs, notamment par Asness, Moskowitz et Pedersen, qui trouvent des primes de valeur et de momentum cohérentes dans huit marchés et classes d’actifs.

Kenneth French continue d'ailleurs de publier des séries de momentum dans sa Data Library, preuve que le facteur est pleinement intégré à l’architecture empirique de l'asset pricing moderne, et de nombreux travaux comparent explicitement les modèles standards à leur version augmentée d’un facteur momentum.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la prime WML (Winners Minus Losers) en Europe qui est le résultat d'un long-short, dans le cas, grossièrement d'une mécanique "on achète ce qui est monté sur les 12 derniers mois et on vend ce qui a baissé sur la même période". Résultat : +140% pour ce long-short depuis 2012. Pour en savoir plus, se référer au livre Surperformer, section 6, chapitre 7. Conclusion : Acheter des titres qui montent et ne les vendez pas trop tôt.

Source : Zonebourse

Les titres qui ont monté ont, en moyenne, davantage de probabilité de continuer à bien se comporter à horizon court/moyen terme que des titres faibles ou en dégradation. Écrêter mécaniquement à +20%, +30% ou +50%, c'est donc se placer, au moins partiellement, à contre-courant de cette prime. On remplace une exposition positive au momentum par un réflexe de mean reversion imposé, sans preuve que cette règle de sortie à seuil fixe soit créatrice de valeur.

Il faut aussi insister sur un point souvent mal compris : une plus-value de +20% n’est pas un signal économique en soi. Elle ne dit rien, à elle seule, sur la valorisation future, la qualité du business, la durée de croissance, la révision bénéficiaire, la force du moat ou la persistance du momentum.

Une action qui vient de faire +40% par exemple peut être devenue excessivement chère ; mais elle peut tout aussi bien être au début d'une longue séquence de création de valeur. Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia ou ASML ont connu de multiples paliers de +40% au cours de leur histoire boursière. Un investisseur qui aurait appliqué une règle aveugle d’écrêtage à chaque fois se serait privé d’une grande partie de la convexité de ces trajectoires.

La Bourse rémunère de façon disproportionnée la capacité à rester exposé aux rares très grands gagnants. Toute règle qui coupe ces gagnants sans analyse fondamentale ou quantitative robuste tend donc à abîmer la convexité du portefeuille. Cette idée est précisément cohérente avec les travaux de Bessembinder sur la concentration extrême de la création de richesse dans un petit nombre de titres.

Cela explique aussi pourquoi ce type de discipline peut compliquer la surperformance face à un benchmark. Un indice pondéré par la capitalisation laisse mécaniquement grossir ses gagnants tant que leur poids de marché augmente. L’investisseur qui, lui, vend régulièrement ses lignes fortes à +20%, +30% ou +50% s’interdit ce mécanisme de concentration naturelle dans les meilleurs chevaux. Il doit alors compenser ce handicap par une capacité de réallocation très supérieure à celle du marché : il lui faut vendre tôt les gagnants, identifier immédiatement d'autres titres futurs surperformeurs, et recommencer sans erreur majeure. C'est une exigence de stock-picking beaucoup plus élevée que celle imposée par une simple détention disciplinée des gagnants. Dans les faits, cet écrêtage mécanique augmente donc la difficulté de battre l'indice, parce qu’il retire au portefeuille l'un de ses moteurs les plus puissants : la montée en puissance progressive des meilleures positions.

Il faut néanmoins garder une nuance importante pour que l'argument reste scientifiquement défendable. Dire qu'écrêter en plus-value est un non-sens boursier ne signifie pas qu’il ne faut jamais vendre une ligne en forte plus-value. On peut parfaitement vendre un gagnant pour de bonnes raisons : thèse d’investissement invalidée, valorisation devenue manifestement excessive, détérioration du couple rendement/risque, risque de concentration devenu disproportionné, changement fiscal, besoin de diversification ou arbitrage vers une opportunité de qualité supérieure. Ce que la littérature conteste, ce n’est pas l'acte de vente lui-même ; c'est la règle mécanique fondée uniquement sur le fait qu’une ligne a atteint +20/+30/+50%. Le seuil ne contient aucune information fondamentale. Ce n'est pas une règle d’investissement, c’est un réflexe de comptabilité émotionnelle.

Reste la question pratique la plus importante : que faire pour l’investisseur qui a réellement besoin de dégager des liquidités chaque année ?

La bonne réponse n'est pas de couper systématiquement les gagnants, mais d'organiser les retraits de manière compatible avec la logique de performance.

Une première solution consiste à financer les besoins de liquidités par les flux naturels du portefeuille : dividendes, coupons, nouvelles entrées de cash, voire une poche monétaire dédiée couvrant douze à vingt-quatre mois de retraits. Cela évite de forcer des ventes sur les meilleures lignes au mauvais moment. Une deuxième solution consiste à vendre d'abord les positions dont la thèse s’est dégradée, dont le potentiel futur s’est normalisé ou dont la valorisation excède clairement la qualité attendue. Une troisième solution, souvent très efficace, consiste à procéder à un rééquilibrage rare et tolérant, par exemple une ou deux fois par an, en ne vendant que les lignes devenues surdimensionnées au regard d’une borne de poids maximale prédéfinie. Dans ce cadre, on ne vend pas parce que la ligne est à +20% ; on vend parce qu'elle est devenue trop grosse relativement au risque total du portefeuille. C'est très différent.

Enfin, si des liquidités doivent absolument être extraites chaque année, mieux vaut établir un budget de retraits ex ante, puis sélectionner les cessions selon une hiérarchie rationnelle : d’abord le cash disponible, ensuite les dossiers dont la qualité relative s’est affaiblie, ensuite les lignes en surpoids excessif. Les gagnants de grande qualité ne devraient être touchés qu’en dernier ressort. Cette logique permet de répondre au besoin de trésorerie sans adopter une posture structurellement anti-momentum.

Conclusion

Écrêter ses lignes en gain dès +20%/+30%/+50% et ne pas toucher au reste n'est pas une discipline supérieure ; c’est, dans la plupart des cas, une règle qui compresse les gagnants, préserve trop longtemps les positions médiocres et s'oppose à deux faits massifs de la recherche financière : la très forte asymétrie des rendements individuels et la consistance de la performance de la prime momentum.

Comme la majorité des titres ne seront pas de grands gagnants, la performance de long terme dépend d’une minorité de positions exceptionnelles. C’est précisément cette minorité qu'une règle d’écrêtage mécanique empêche de jouer pleinement son rôle.

Un investisseur qui veut maximiser ses chances de faire mieux que son benchmark doit donc éviter de vendre parce qu'une ligne est simplement en gain. Il doit vendre pour une raison économique. Et s'il a besoin de liquidités, il doit organiser ses retraits autour du cash, du rééquilibrage des surpoids et de l'arbitrage des thèses affaiblies, pas autour d'un seuil arbitraire de plus-value.