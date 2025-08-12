La banque d'investissement américaine maintient sa recommandation à l'achat sur Sartorius Stedim Biotech, malgré un objectif de cours raboté de 245 à 229 EUR. En cause : un ajustement des prévisions de bénéfice par action pour 2025 et 2026 de l'ordre de 3 à 4%, lié essentiellement aux effets de change et aux taux d'intérêt. Selon Jefferies, le marché valorise actuellement la société sur des perspectives de croissance inférieures à la moyenne du secteur, ce qui ouvre un potentiel de revalorisation.

Parce que le marché pourrait se tromper sur la croissance…

Les analystes estiment que le cours de DIM intègre aujourd’hui une progression annuelle moyenne des ventes inférieure à 10% d’ici 2028, alors que la direction vise une croissance "low to mid-teens" (10 à 15%, grosso modo) avec une marge d’Ebitda ajusté supérieure à 35%. Pour Jefferies, cette prudence excessive pourrait être corrigée si les tendances du marché du bioprocédé restent solides et si l’entreprise confirme sa capacité à gagner des parts de marché.

Parce que la valorisation reste attractive…

L’évaluation par actualisation des flux de trésorerie (DCF) de Jefferies fixe une juste valeur de 229 EUR par action, soit un potentiel de hausse de près de 33% par rapport au cours actuel (172,70 EUR en séance le 12 août 2025). Cela correspond à un multiple EV/Ebitda supérieur à la moyenne des comparables, mais il est justifié selon la banque par le positionnement premium de Sartorius Stedim Biotech dans le secteur.

Parce que l’innovation n'est jamais très loin…

Lors d’un récent entretien avec le directeur général de la société, Jefferies a relevé que l’innovation reste au cœur de la stratégie, avec la volonté de capitaliser sur l’expérience accumulée pour pénétrer de nouveaux segments et renforcer sa présence sur le marché mondial. Ce pari sur la différenciation technologique pourrait, selon les analystes, constituer un catalyseur majeur de performance dans les prochaines années.

Bonus : 2 Sartorius AG + 1 Sartorius Stedim Biotech = ?

"De la complexité peuvent émerger les opportunités", souligne pudiquement Jefferies… Tu m'étonnes ! Sartorius AG est coté en deux types d’actions : les ordinaires (SRT) avec droit de vote, mais très peu liquides (8400 actions échangées par séance au cours des 20 derniers jours de bourse), et les préférentielles (SRT3) sans droit de vote mais plus échangées en Bourse (201 500 échangées quotidiennement sur les 20 dernières séances). La filiale Sartorius Stedim Biotech (DIM), cotée à Paris et détenue à 71,5% (83% des droits de vote), par Sartorius AG, constitue le cœur de l’activité bioprocédé et est intégrée dans ses comptes consolidés.

SRT et SRT3 regroupent l’ensemble des activités de Sartorius AG, dont DIM mais aussi la division Lab Products & Services, absente (mais pas totalement 🤯) du périmètre de Sartorius Stedim Biotech.

Compliqué, mais à une époque source de spéculation sur une fusion de tout ce beau monde, dans un choc de simplification qui n'a finalement jamais eu lieu et dont on parle désormais peu. On conclura ce tour d'horizon en soulignant que le bureau d'études a démarré le suivi de la maison-mère de Sartorius Stedim Biotech, Sartorius AG, avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 210 EUR sur le titre classique (SRT) et de 263 EUR sur la préférentielle (SRT3).