Dans la course mondiale à l'intelligence artificielle, deux pays jouent dans une catégorie à part : les Etats-Unis, leaders incontestés de l'investissement, des semi-conducteurs avancés et du calcul haut de gamme, et la Chine, solide numéro deux porté par un déploiement piloté par l'Etat, une énergie bon marché et la maîtrise des minéraux critiques. Derrière ce duopole, la question qui compte est celle du peloton : quels pays tirent leur épingle du jeu ? Selon la dernière étude de Bank of America, la France y figure en bonne place. Voyons pourquoi.

BofA évalue les pays sur deux horizons distincts. A court terme (1 à 3 ans), le cadre mesure l'exposition à la vague de construction physique de l'IA : puces, dépenses d'investissement, énergie, minéraux, coût des data centers. A long terme (3 à 10 ans et plus), il s'agit de la capacité à convertir l'adoption de l'IA en gains de productivité pour l'ensemble de l'économie.

La France ressort dans le premier cercle des "prétendants complets", ces économies bien positionnées sur les deux horizons, aux côtés du Canada, de l'Allemagne, d'Israël, des Pays-Bas, de Singapour, de la Suisse et du Royaume-Uni. Sur le tableau de bord court terme, elle se classe sixième sur trente économies étudiées, derrière le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne et la Corée du Sud, mais devant Singapour, la Suisse ou le Royaume-Uni.

A long terme, elle figure même parmi les tout premiers de la "phase précoce de productivité" : BofA la cite explicitement, avec les Emirats arabes unis et la Corée du Sud, comme l'une des économies qui combinent le mieux diffusion de l'IA et solidité des fondations structurelles.

Les Etats-Unis dominent de nombreux domaines de l’IA, tandis que la Chine occupe la deuxième place (BofA)

Course à l’IA – Etats-Unis, Chine et reste du monde, en % du total mondial (ROW = reste du monde). Copyright BofA Global Research / Sources : AIE, Stanford HAI, AIPRM, CB Insights, Fédération internationale de robotique et BloombergNEF.

L'énergie, l'atout le plus distinctif

C'est peut-être là que la France dispose de son avantage le plus rare. L'énergie devient un différenciateur stratégique de la course à l'IA : elle est indispensable pour héberger le calcul et les data centers, mais aussi, de plus en plus, pour l'usage et la souveraineté numérique. Les pays dotés d'une électricité abondante, décarbonée et d'un réseau résilient sont les mieux placés pour accueillir les charges de travail de l'IA et réduire leur dépendance aux infrastructures étrangères.

Or la France fait partie du trio (avec le Canada et les EAU) présentant le recouvrement le plus net entre les phases court terme et long terme sur ce critère. Sur le score de "préparation énergétique" de BofA, elle se hisse parmi les toutes premières économies, aux côtés de la Norvège, de la Suède et du Canada, grâce à un mix électrique largement décarboné et à une faible dépendance aux importations. Dans le détail du cadre court terme, la France se classe au 4e rang mondial pour la préparation énergétique, ce qui la place globalement en troisième position sur l'ensemble du "chapitre ressources".

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Un écosystème d'investissement et une stratégie parmi les plus structurées de l'OCDE

L'énergie n'est pas le seul atout. Sur la décennie 2013-2025, la France figure parmi les plus grandes destinations d'investissement privé en IA hors Etats-Unis et Chine, avec le Royaume-Uni, le Canada, Israël et l'Allemagne. BofA la range parmi les économies affichant une nette accélération de l'investissement lié à l'IA, portée à la fois par le secteur privé et par la puissance publique. Sur le sous-critère "capex et écosystème" du cadre court terme, elle se classe 5e pour l'investissement privé et 4e pour le nombre de jeunes entreprises créées.

Le rapport insiste enfin sur un point que la France peut faire valoir : elle possède "l'une des stratégies IA les plus structurées et complètes de l'OCDE". Pour BofA, cette dimension politique est décisive, car c'est précisément l'action publique (compétences, infrastructure numérique, agilité des entreprises, etc.) qui pourra faire la différence sur le résultat de productivité à long terme.

Le bémol : l'adaptabilité

Le tableau n'est pas sans ombre, et l'honnêteté commande de le dire. Si la France brille sur la structure et la diffusion, sa position "s'assouplit" lorsqu'on la mesure à l'aune de l'adaptabilité, c’est-à-dire la capacité des entreprises et des salariés à se réorganiser, se reformer et intégrer l'IA assez largement pour en tirer des gains de productivité. Sur cet indicateur, la France est en retrait par rapport à ses scores de diffusion et de fondations.

BofA la classe d'ailleurs sur une "liste de surveillance" de long terme, distincte du cœur du peloton, aux côtés de l'Arabie saoudite et de Taïwan : des cas où le potentiel existe, mais où l'exécution reste à démontrer. A cela s'ajoute une intégration seulement "modérée" dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs, la France n'étant pas un maillon central de la fabrication de puces.

Les acteurs cotés, en marge du scénario macro

A l'échelle des entreprises, le vivier coté n'est pas aussi large qu'aux Etats-Unis et en Chine. Les investisseurs ont beaucoup spéculé ces derniers mois sur les acteurs de niche, comme Kalray, 2CRSi (qui a connu une passe difficile après l'attaque du vendeur à découvert Grizzly Research), Riber ou Semco. Les investisseurs ont aussi misé en bloc sur les deux fers de lance des semiconducteurs hexagonaux (STMicroelectronics et Soitec). Ils s'intéressaient depuis un moment déjà aux fournisseurs de centres de données comme Schneider Electric, rejoint depuis peu par le rival Legrand, et aux opérateurs comme OVH. Même Air Liquide, qui fournit des gaz aux industriels des puces, a profité du vent porteur.