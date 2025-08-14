L'indice phare de la Bourse belge vient de retrouver un sommet qu'il n'avait plus exploré depuis 18 ans. Alors que l'Allemagne et les Etats-Unis avaient effacé la crise en cinq ans, et la France en quatorze, l'élite boursière belge ne s'en libère qu'aujourd'hui. Les raisons sont multiples.

En 2008, 17% du Bel 20 était composé de banques : Fortis, Dexia et KBC. L’indice étant pondéré par la capitalisation flottante, le poids de ces trois géants — surtout Fortis, alors poids lourd européen avant son absorption par BNP Paribas — a amplifié le choc.

Une affaire de composition

Le Bel 20 compte aussi trois acteurs de l’immobilier, Aedifica, Cofinimmo et Warehouse de Pauw. Des actions de bons pères de famille, qui génèrent du rendement mais quand les taux sont remontés sèchement en 2022, la prime affichée par ces valeurs a fondu comme neige au soleil.

Un manque de locomotives

Après la crise, la faiblesse de l’euro a favorisé les exportateurs industriels, moteurs de la reprise, surtout en Allemagne. L’économie outre-Rhin est moins exposée au secteur bancaire que la Belgique, dispose de géants industriels que la France et la Belgique n’ont pas et une bien meilleure santé budgétaire que l’Italie. Ce dernier dispose désormais de la confiance des marchés et devrait être le prochain à dépasser ses niveaux de 2007.

Enfin, le Bel 20 est passé à côté des tendances qui ont porté les marchés ces dernières années. "Nous n’avons rien lié à l’IA. Les semi-conducteurs ? Non. Le luxe ? Non. La défense européenne ? Non. Nous avons manqué toutes les grandes tendances", résume Tom Simonts, économiste principal chez KBC Group.

Petite anecdote pour conclure, début 2023, le distributeur Colruyt est sorti du Bel 20 après avoir perdu plus de 60% depuis la crise du Covid. Mauvais timing, car l’action a depuis rebondi de 85%.

Les 11% de rendement que propose le bel 20 cette année sont notamment dus à une politique monétaire accommodante, d’un regain d’intérêt pour les valeurs défensives et de l’Europe de manière générale.