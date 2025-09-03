Donald Trump a ceci de formidable que le printemps dernier nous paraît déjà infiniment loin. Et il est vrai que les marchés ont connu bien des soubresauts en quelques mois. Du côté obligataire, les droits de douane avaient provoqué un sell-off début avril. Aujourd'hui, c'est la perspective de la remise en cause de ces mêmes droits de douane par la justice qui inquiète les investisseurs.

Reprenons l’histoire depuis le début. Début avril, Donald Trump impose ses droits de douane réciproques, provoquant un sell-off généralisé sur les actifs américains : les actions, le dollar, et les Treasuries.

A chaque saison son narratif

Une semaine plus tard, ce dernier élément finit par ramener Donald Trump à la raison : avec 36 000 milliards de dollars de dette, les Etats-Unis ne peuvent pas se permettre d’avoir des taux d’intérêt qui partent dans le décor. Donald Trump met alors ses tarifs en pause pour 90 jours.

5 mois plus tard, la situation est totalement différente. Les droits de douane sont entrés en vigueur. Ils sont peu ou prou dans les ordres de grandeur du tableau du "jour de la libération". Et pourtant, les taux américains restent relativement stables. Sur les trois derniers mois, le 10 ans est dans un range entre 4.2 et 4.5%.

Alors comment expliquer ce changement de pied du marché obligataire ? Au printemps, c’est un vent de panique qui a saisi les marchés et le "sell America trade" (vendre l’Amérique) semblait être la boussole des investisseurs. Depuis, tout le monde est un peu redescendu en pression. Car après tout, les Etats-Unis restent les Etats-Unis. Ils ont les portes-avions, les stars de l’IA et tutti quanti.

Un déficit à financer

Désormais, le marché obligataire est davantage préoccupé par le déficit. D’autant plus que, début juillet, le Congrès a voté un nouveau plan de baisse d’impôts, qui creusera encore un peu plus le déficit. Les revenus issus des droits de douane paraissent donc maintenant indispensables pour stabiliser la situation.

Selon la dernière estimation du Bureau du budget du Congrès (CBO), ce sont 4 000 milliards de dollars de revenus qui seront générés sur les 10 prochaines années. Un montant loin d’être négligeable, face aux 22 700 milliards de dollars de déficit prévus entre 2026 et 2035, selon les calculs du Committee for a Responsible Federal Budget’s fin août.

Aux Etats-Unis, comme en France, au Royaume-Uni et au Japon, les déficits inquiètent les investisseurs et cela se traduit par des taux longs qui atteignent des sommets. Sur l’échéance à 30 ans, les OAT ont atteint leur plus haut niveau depuis 2009, les Gilts leur plus haut niveau depuis 1998, tandis que les obligations japonaises ont marqué un sommet historique, à presque 3.3%.

La justice peut-elle rebattre les cartes ?

C’est dans ce contexte qu’une cour d'appel fédérale a invalidé la plupart des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Dans l’attente d’une décision de la Cour suprême, ces mesures resteront néanmoins en vigueur jusqu’au 14 octobre.

Hier, Donald Trump a annoncé que son administration demanderait dès mercredi une décision rapide de la Cour suprême car "nous avons besoin d'une décision précoce". Il a mis en garde contre une « dévastation » si les droits de douane qu'il a imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) étaient annulés.

Même si la cour suprême invalidait les droits de douane, l’administration Trump disposerait d’autres moyens juridiques pour mettre en œuvre ses droits de douane, notamment la section 232 du Trade Expansion Act de 1962, et la section 338 du Trade Act de 1930.

Selon les données du Département du Trésor, les Etats-Unis ont collecté 142 milliards de dollars en droits de douane sur l’année fiscale 2025.