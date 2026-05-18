Pourquoi le marché obligataire angoisse tout le monde quand l'inflation se réveille

Il y a un paradoxe cocasse dans la couverture médiatique des marchés financiers. Les actions font la une, les cryptomonnaies font le buzz, mais c'est le marché obligataire qui fait vraiment peur aux banquiers centraux, aux ministres des finances et aux gérants professionnels. Un marché que la plupart des particuliers ignorent superbement, alors qu'il conditionne une bonne partie de leur vie économique quotidienne.

L'essentiel



- Le marché obligataire fixe le prix de l'argent dans toute l'économie : quand les taux montent, crédits, investissements et financement des Etats deviennent plus coûteux.

- Une poussée d'inflation fait chuter la valeur des obligations existantes et pousse les investisseurs à exiger des rendements plus élevés.

- Quand le marché obligataire se tend, les actions finissent souvent par souffrir à leur tour : l'argent devient plus cher, la croissance ralentit et les valorisations boursières sont sous pression.



Il faut d'abord accepter une vérité contre-intuitive : une obligation, ce n'est pas compliqué. C'est un prêt. Une entreprise ou un Etat a besoin d'argent. Cet argent est emprunté auprès d'investisseurs contre la promesse de les rembourser dans quelques années et de leur verser un intérêt annuel entre-temps. Ce taux d'intérêt s'appelle le coupon. Voilà, c'est tout. Le problème commence quand l'inflation entre dans la pièce.



La mécanique implacable des taux et des prix



Supposons qu'un Etat emprunte à 3% sur dix ans. Les investisseurs qui achètent cette obligation reçoivent donc 3 euros par an pour 100 euros prêtés. Ce versement annuel s'appelle le coupon. Mais imaginons que, quelques mois plus tard, l'inflation passe de 2% à 5%. Les détenteurs de cette obligation continuent bien de recevoir leurs 3 euros par an. Le problème est qu'avec une inflation à 5%, ces 3 euros ont perdu une partie de leur valeur réelle : le rendement n'est plus suffisant pour compenser la hausse des prix.



Le marché va donc exiger davantage pour prêter sur dix ans. Les nouvelles obligations émises offriront peut-être 5% ou 6%. Dès lors, les anciennes obligations à 3% deviennent beaucoup moins attractives. Pas parce qu'elles cessent de payer, mais parce qu'elles rapportent moins que les nouveaux titres disponibles sur le marché.



C'est ici qu'intervient la mécanique qui trouble souvent les non-initiés : le coupon d'une obligation ne change jamais, mais son prix, lui, fluctue en permanence sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché où les investisseurs s'échangent des obligations déjà émises. Pour qu'une ancienne obligation à 3% reste intéressante face à de nouvelles obligations à 5%, son prix doit baisser. Si elle ne vaut plus 100 euros mais 85 ou 90 euros, les 3 euros de coupon annuel représentent alors un rendement plus élevé pour le nouvel acheteur. C'est ainsi que le marché rééquilibre les choses : quand les prix des obligations baissent, leurs rendements montent mécaniquement.



Un autre facteur amplifie cette mécanique : la durée. Plus une obligation est longue, plus elle est sensible aux variations de taux. Une obligation à deux ans souffrira généralement beaucoup moins qu'une obligation à trente ans si les taux montent, car l'investisseur reste engagé moins longtemps avec un rendement devenu moins attractif. C'est pourquoi les gérants surveillent de près la durée moyenne de leurs portefeuilles : quand ils anticipent une hausse des taux, ils cherchent souvent à la raccourcir pour limiter les pertes.



Par conséquent, ces gérants ne restent jamais immobiles. Ils arbitrent sans cesse entre obligations anciennes et nouvelles émissions sur le marché primaire, modifient la durée moyenne de leurs portefeuilles, réduisent parfois leur exposition aux obligations longues, ou privilégient des titres à taux variables. Leur métier consiste précisément à essayer d'anticiper les mouvements de taux avant qu'ils ne détruisent de la valeur dans leurs portefeuilles.



La contagion à toute l'économie



Ce qui se passe ensuite est la raison pour laquelle tout le monde devrait s'intéresser aux obligations, même ceux qui n'en détiennent aucune. Les taux obligataires servent de référence à presque tout. Le taux de votre crédit immobilier n'est pas fixé dans le vide : il dépend, directement ou indirectement, des taux des obligations d'Etat. Quand ces derniers montent, votre banquier vous prête plus cher. Les entreprises aussi empruntent plus cher, donc investissent moins, donc embauchent moins. Les Etats voient le service de leur dette s'alourdir, ce qui réduit les marges de manoeuvre budgétaires.



La hausse des taux obligataires, c'est une sorte de durcissement général des conditions de financement de l'économie, diffus mais puissant. C'est précisément pour cela que la période 2022-2023 a été si brutale. Après des années de taux proches de zéro, l'inflation post-Covid a forcé les banques centrales à relever leurs taux directeurs à une vitesse inhabituelle. Le marché obligataire a subi l'une de ses pires années depuis des décennies. Des gérants chevronnés ont perdu de l'argent sur des actifs que leurs clients croyaient sans risque.



Le grand malentendu sur la sécurité obligataire



C'est là qu'on touche à l'un des malentendus les plus répandus en finance. Les obligations sont souvent présentées comme l'investissement sûr, la part prudente d'un portefeuille. Ce n'est pas faux sur le fond : si vous achetez une obligation d'un Etat solide et que vous la conservez jusqu'à échéance, vous récupérez votre capital et vos intérêts. Le risque de défaut est faible. Mais entre l'achat et l'échéance, la valeur de marché de cette obligation peut fluctuer considérablement. Un investisseur qui doit vendre avant terme dans un contexte de hausse des taux peut encaisser une perte bien réelle.



Le marché obligataire n'a pas retrouvé la sérénité. Dans beaucoup de pays développés, les déficits publics restent élevés, ce qui signifie que les Etats doivent continuer d'émettre des volumes importants d'obligations pour se financer. Plus l'offre est abondante, plus les taux ont tendance à monter pour attirer des acheteurs. Ajoutez à cela une inflation qui tarde à revenir durablement à sa cible dans certaines zones, et vous obtenez un cocktail qui maintient les investisseurs sur le qui-vive. Le marché obligataire est souvent décrit comme le vrai thermomètre de l'économie. Quand il s'emballe, rarement par enthousiasme, les actions finissent souvent par regarder dans son rétroviseur.