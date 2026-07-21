La fermeture ou la forte perturbation du détroit d'Ormuz devait provoquer l'un des plus graves chocs pétroliers de l'histoire moderne. Près de 20 millions de barils de pétrole transitent quotidiennement par ce passage stratégique, soit environ un cinquième de la consommation mondiale. Comme beaucoup, j'étais convaincu que les cours du WTI et du Brent s'envoleraient au dessus des 150$. Et pourtant, ce n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Nous avons maintenant la réponse.

Sur un marché qui produit et consomme approximativement 100 millions de barils par jour, la disparition brutale de ces flux aurait dû créer un déficit impossible à absorber. Les oléoducs de contournement saoudiens et émiratis pouvaient certes remettre quelques millions de barils en circulation et les pays occidentaux et asiatiques pouvaient puiser dans leurs réserves stratégiques, mais ces mesures restaient insuffisantes pour combler durablement le manque.

Mais en dépit de la longueur du conflit, le scénario catastrophe ne s’est pas matérialisé. Les cours du Brent et du WTI ont fortement progressé, mais sans atteindre les niveaux de 200 à 250 USD redoutés par certains observateurs. Un acteur discret a joué un rôle décisif dans cette stabilisation : la Chine. Pour faire simple, la Chine a tout simplement sauvé le monde et vient dans le même temps de démontrer un pouvoir d'influence extraordinaire sur le marché du pétrole.

Une chute spectaculaire des importations chinoises identifiée par Kpler

D’après des données de Kpler (une entreprise beaucoup trop stylée, qui utilise des données satellites pour estimer les reserves mondiales et les flux d'une multitude de matières premières dans le monde), les importations chinoises de pétrole auraient été divisées par deux après le début de du conflit, soit une baisse de l’ordre de 5 à 6 millions de barils par jour.

À elle seule, cette contraction aurait donc absorbé une grande partie du déficit mondial. La Chine, premier importateur de pétrole de la planète, aurait ainsi réduit sa demande au moment précis où l’offre mondiale était la plus contrainte.

Plusieurs mécanismes auraient permis cette baisse.

Pékin aurait d’abord interrompu les exportations de produits raffinés afin de réserver sa production domestique au marché intérieur. Le pays aurait également intensifié son recours au charbon, dont il dispose en abondance, notamment pour fabriquer certains produits chimiques, plastiques ou fertilisants traditionnellement issus des hydrocarbures (oui oui, la Chine est capable de faire du plastique et des fertilisants avec du charbon).

La Chine aurait aussi bénéficié de ses investissements massifs dans les transports ferroviaires, les véhicules électriques, le solaire et l’éolien. Ces infrastructures ne permettent pas de remplacer immédiatement le pétrole, notamment dans les transports lourds et la pétrochimie (je suis choqué, ils n'ont pas d'avion à charbon), mais elles offrent davantage de flexibilité que dans la plupart des autres grandes économies.

Les reserves de pétrole de la chine

Le facteur central serait toutefois l’ampleur des réserves accumulées par la Chine. Contrairement aux États-Unis, au Japon ou aux pays européens, Pékin ne publie pas de données détaillées sur ses stocks stratégiques (ça ne leur ressemble pas !). Les estimations réalisées à partir des terminaux, des raffineries et des images satellites évoquent environ 1,4 à 1,5 milliard de barils (contre 400 Millions et des brouettes pour les US).

Et ce chiffre est très certainement supérieur si l’on inclut les éventuelles infrastructures souterraines difficiles à observer.

En puisant plusieurs millions de barils par jour dans ces réserves, la Chine aurait pu réduire brutalement ses achats internationaux sans provoquer de pénurie sur son marché intérieur.

Elle aurait donc agi comme un consommateur capable de moduler à volonté une fraction significative de la demande mondiale, de la même manière que l'Arabie saoudite peut ajuster une partie de l'offre grâce à ses capacités de production excédentaires.

Des stocks constitués grâce au pétrole russe et iranien

Sans trop prendre de risque, on peut spéculer sur le fait Chine aurait bâti cette réserve en profitant des sanctions occidentales visant l'Iran puis la Russie.

Devenue l'un des rares acheteurs capables d’absorber massivement ces volumes, elle aurait obtenu du pétrole à prix réduit, notamment par l’intermédiaire de cargaisons réétiquetées et de navires appartenant aux fameuses flottes fantômes.

Une partie des règlements aurait par ailleurs été effectuée en yuans, hors des circuits financiers traditionnels dominés par le dollar. Cette organisation aurait permis à Pékin d’accumuler des volumes importants tout en limitant l'exposition des transactions au système financier américain.

En soutenant les exportations iraniennes puis russes, la Chine aurait donc poursuivi plusieurs objectifs simultanés : sécuriser son approvisionnement, acheter du pétrole décoté, internationaliser l'usage de leur devise et constituer un stock de sécurité exceptionnel.

Et c'est pas comme si la Russie et l'Iran ne pouvait rien faire des yuans récupérés puisque la Chine produit presque tout ce que l'on peut produire.

Le ridicule du dilemme de Malacca

Cette stratégie doit aussi être replacée dans la réflexion chinoise sur la sécurité énergétique. Une grande partie des importations pétrolières chinoises transite par le détroit de Malacca. En cas de conflit autour de Taïwan, la marine américaine pourrait théoriquement perturber ou bloquer ces routes maritimes.

C'est ce que les stratèges chinois appellent le "dilemme de Malacca".

En développant le charbon, le nucléaire, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les oléoducs continentaux et surtout des stocks pétroliers gigantesques, Pékin cherche à réduire sa vulnérabilité à un blocus maritime.

La crise d’Ormuz aurait ainsi servi de test grandeur nature. La Chine vient de démontrer qu’elle pouvait continuer à faire fonctionner son économie tout en diminuant massivement ses importations pendant plusieurs mois.

La chine a ainsi sauvé son plus grand rival, pourquoi ?

Ca m'étonnerait que cette opération soit altruiste. En fait, la Chine a quand même tout intérêt à empêcher l’effondrement de l’économie mondiale. Son modèle reste fortement dépendant des exportations de biens manufacturés vers les États-Unis, l’Europe et le reste de l’Asie. Un choc pétrolier prolongé aurait provoqué une récession chez ses principaux clients et, par ricochet, en Chine elle-même. C'est un peu comme l'histoire des GAFAM en Europe, les rapports de force sont souvent plus complexes que ce que l'on pense.

En réduisant sa demande de pétrole, Pékin aurait donc protégé ses propres débouchés commerciaux.

Cette stratégie (permise par les sanctions occidentales au final) donne également à la Chine un levier de négociation vis-à-vis de Washington. Si la Chine est réellement capable de retirer ou de réintroduire plusieurs millions de barils par jour sur le marché, elle peut influencer fortement les prix mondiaux. Une reprise soudaine de ses importations en pleine crise aurait au contraire aggravé la pénurie et pesé lourdement sur l'économie américaine (et ça peut très bien arriver demain, qui sait ?)

Il n’existe cependant pas de preuve publique permettant d’établir que cette capacité aurait été explicitement utilisée dans les négociations sino-américaines ou pour obtenir des concessions militaires autour de Taïwan.

De l’OPEP à la Chine : un déplacement du pouvoir pétrolier ?

La conclusion la plus importante concerne peut-être l’évolution du rapport de force énergétique mondial.

Historiquement, le pouvoir pétrolier appartenait essentiellement aux grands producteurs : les États-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie. Mais on oublie souvent l'influence des consommateurs. La Chine pourrait désormais rejoindre ce cercle non pas comme producteur, mais comme un acheteur dominant peu scrupuleux disposant d’immenses stocks et de multiples solutions de substitution.

Elle serait ainsi capable d’agir sur la demande mondiale comme l'OPEP agit sur l’offre.

Affirmer que la Chine contrôle désormais le marché pétrolier serait peut-être excessif. L’OPEP+, les producteurs américains, les infrastructures du Golfe et les détroits stratégiques restent déterminants. Mais Pékin semble avoir acquis une influence considérable sur la formation des prix, précisément parce que ses importations représentent une part majeure des flux mondiaux.

La Chine aurait ainsi réalisé un remarquable arbitrage stratégique : acheter pendant des années du pétrole russe et iranien décoté, le stocker, puis utiliser ces réserves au moment où leur valeur économique et géopolitique était maximale.

Je me demande vraiment l'ampleur de leurs réserves.

Sources : Kpler, Reuters

articles à lire :

China’s lower crude imports helped ease Asian refinery feedstock tightness

Why the real oil shock may only begin when China returns

What is China's next surprise for oil markets?