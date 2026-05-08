Pourquoi les Etats-Unis se préoccupent-ils autant de l'économie japonaise ?

Les médias financiers américains donnent l'impression d'accorder une importance exagérée à l'actualité économique japonaise. Le Japon n'est plus le spectre industriel qui hantait Washington dans les années 1980, mais il est à la fois créancier de l'Amérique, allié militaire, puissance industrielle, laboratoire du vieillissement, baromètre du dollar et acteur central de la liquidité mondiale.

Une erreur classique consiste à mesurer l'importance d'un pays à son taux de croissance. De ce point de vue, le Japon paraît presque secondaire. Sa démographie est mauvaise, sa croissance modeste, sa dette publique énorme, son économie moins conquérante qu'autrefois. Mais Washington ne s'intéresse pas seulement aux économies qui montent. Il s'intéresse aussi à celles qui tiennent la tuyauterie.



Le Japon est l'un des banquiers silencieux de l'Amérique



La première raison est simple : le Japon finance les Etats-Unis. En février 2026, les positions attribuées au Japon dans les titres du Trésor américain atteignaient environ 1 239 milliards de dollars, devant le Royaume-Uni et la Chine. Le Trésor précise que ces statistiques, fondées notamment sur les dépositaires et courtiers américains, n'identifient pas toujours parfaitement le propriétaire économique final. Mais l'ordre de grandeur reste parlant : le Japon est un acteur massif du marché obligataire américain.



Le risque n'est pas que le Japon "vende tout" du jour au lendemain. Le vrai sujet est plus subtil : si les rendements japonais remontent, si le yen bouge violemment, si les assureurs japonais trouvent davantage de rendement chez eux ou si les coûts de couverture changent, les flux vers les obligations américaines peuvent évoluer. Dans un monde où Washington émet beaucoup de dette, même des mouvements marginaux chez les grands acheteurs comptent.



Le yen n'est pas une monnaie locale



Deuxième raison : le yen est une monnaie mondiale déguisée en monnaie nationale. Sur le papier, il sert aux Japonais entre eux. Dans la réalité, il finance aussi des positions internationales, arbitre les différentiels de taux et mesure l'appétit mondial pour le risque.

Pendant longtemps, le Japon a offert au monde une matière première financière rare : de l'argent très bon marché. Emprunter en yen pour investir ailleurs devenait une stratégie tentante. C'est le principe du carry trade : on se finance dans une devise à bas rendement, puis on place dans des actifs ou des monnaies offrant de meilleurs rendements. Tant que tout va bien, cette mécanique est une vache à lait.



C'est pour cela que les Etats-Unis regardent la Banque du Japon. Sa politique monétaire influence les conditions financières mondiales. La Banque du Japon indique viser un taux au jour le jour autour de 0,75%, tandis que la Réserve fédérale maintenait, fin avril 2026, sa fourchette cible à 3,50%-3,75%. Cet écart reste central pour les flux de capitaux, les couvertures de change et les arbitrages internationaux.

Un yen trop faible peut irriter Washington parce qu'il améliore la compétitivité des exportateurs japonais, comme c'est le cas actuellement. Un yen trop fort peut inquiéter les marchés parce qu'il force des débouclements de positions. Un yen instable dérange tout le monde parce qu'il transforme une devise de financement en source de volatilité.



Le yen est donc l'un de ces objets financiers que personne ne regarde quand tout est calme, puis que tout le monde redécouvre quand les marchés se tendent.



Excédent commercial et recyclage de l'épargne



Il y a aussi une raison plus politique, plus ancienne, plus américaine : le commerce. Le Japon n'est plus l'ennemi commercial obsessionnel des années 1980. La Chine a pris cette place dans l'imaginaire politique américain. Mais le Japon reste excédentaire vis-à-vis des Etats-Unis dans des secteurs sensibles, notamment l'automobile.

Le Trésor américain soulignait dans son rapport de janvier 2026 que le Japon conservait un excédent bilatéral stable avec les Etats-Unis. Sur les quatre trimestres terminés en juin 2025, l'excédent de biens et services du Japon avec les Etats-Unis atteignait environ 65 milliards de dollars, avec un excédent de biens situé entre 60 et 75 milliards de dollars depuis une quinzaine d'années.

Le Japon est aussi l'un des grands recycleurs d'épargne du monde. Il possède d'importants actifs à l'étranger. Une partie de sa puissance ne se lit plus seulement dans ses exportations, mais dans les revenus de son patrimoine international. C'est un rentier industriel et financier : usines, obligations, participations, filiales, créances et flux de revenus à l'étranger.

Cette épargne soutient les marchés mondiaux quand elle s'investit hors du Japon. Elle peut les perturber quand elle se rapatrie. Une hausse des rendements domestiques japonais ou une variation du coût de couverture du dollar peut modifier l'appétit des investisseurs japonais pour les Treasuries.



Un laboratoire pour le monde



Le Japon est également observé parce qu'il est un laboratoire.



Monétaire d'abord. Déflation, taux zéro, achats massifs d'actifs, contrôle de la courbe des taux, difficulté à relancer l'inflation, vieillissement, épargne abondante, croissance faible : le Japon a vécu pendant des décennies ce que d'autres économies avancées ont fini par craindre après la crise financière de 2008. Aujourd'hui, le pays intéresse pour la raison inverse : il tente de sortir de ce régime. L'inflation est revenue. Les salaires bougent davantage. La Banque du Japon normalise progressivement sa politique. Et le monde regarde cette sortie avec attention, parce qu'elle est délicate.



Si la Banque du Japon va trop vite, elle peut déstabiliser les marchés obligataires, le yen, les banques, les assureurs et les investisseurs internationaux. Si elle va trop lentement, elle peut laisser la monnaie s'affaiblir trop fortement ou l'inflation rogner le pouvoir d'achat. Dans les deux cas, les Etats-Unis sont concernés, parce que la politique monétaire japonaise ne reste jamais entièrement japonaise.

Autre laboratoire à ciel ouvert : le Japon montre aux pays riches ce qui les attend peut-être en matière démographique. Vieillissement, population en baisse, faible productivité dans certains services, dette publique élevée, tensions sur le financement social, besoin d'immigration mais résistance politique, difficulté à générer une croissance robuste : le Japon concentre beaucoup de problèmes que l'Europe connaît déjà et que les Etats-Unis regardent avec moins de confort qu'avant.



Les Etats-Unis sont plus jeunes, plus dynamiques, plus ouverts à l'immigration, plus productifs dans certains secteurs. Mais ils ne sont pas immunisés contre les coûts du vieillissement, les déficits publics, les tensions sur la protection sociale et les difficultés à financer durablement l'État-providence. Le Japon est donc une sorte de miroir grossissant. Il montre ce qui se passe quand une grande économie riche vieillit, s'endette, épargne beaucoup, investit à l'étranger et cherche à maintenir son potentiel de croissance.



Un allié industriel dans la confrontation avec la Chine



Enfin, il y a la géopolitique. Les Etats-Unis ne peuvent pas organiser leur stratégie asiatique sans le Japon. C'est un allié militaire majeur, une base avancée dans l'Indo-Pacifique, un partenaire technologique, industriel et logistique. La Maison-Blanche a présenté en 2026 plusieurs initiatives américano-japonaises autour de la sécurité économique, des minéraux critiques, des chaînes d'approvisionnement, des technologies avancées et de la défense. Un accord économique annoncé en 2025 mentionnait aussi un véhicule d'investissement de 550 milliards de dollars destiné notamment à l'énergie, aux semi-conducteurs, aux minéraux critiques, à la pharmacie et à la construction navale commerciale et militaire.



Le Japon est moins spectaculaire que la Chine, moins dynamique que l'Inde, moins bruyant que l'Europe. Mais il reste branché sur presque toutes les grandes prises de l'économie mondiale : dette occidentale, change, épargne, industrie, vieillissement, chaînes d'approvisionnement, sécurité. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe à Tokyo compte à Washington.