Plus une entreprise est difficile à comprendre, plus elle laisse de place au rêve. Intelligence artificielle, biotechnologies, semi-conducteurs, cybersécurité, quantique : les marchés raffolent des secteurs où l'imagination peut courir plus vite que les comptes de résultat. Le flou devient alors un actif financier. Tant que l'histoire est belle, les investisseurs acceptent de payer aujourd'hui des profits qui arriveront peut-être demain. Ou jamais.

Il y a une vérité gênante en Bourse : les entreprises les plus faciles à comprendre sont rarement celles qui font le plus rêver. Un distributeur alimentaire comme Carrefour (hommage à mon collègue Patrick), un cimentier, un assureur (comme Allianz, qui fait même campagne sur son côté "trop sérieux"), un fabricant d'emballages ou une société d'autoroutes peuvent être d'excellentes affaires. Leurs modèles économiques sont lisibles, leurs marges analysables, leurs risques identifiables. On comprend ce qu'elles vendent, à qui, à quel prix et avec quelle intensité capitalistique. Mais elles ont un défaut terrible : elles limitent l'imagination.

A l'inverse, une entreprise positionnée sur l'intelligence artificielle, la robotique, la biotechnologie, l'informatique quantique, les semi-conducteurs avancés ou la cybersécurité peut déclencher une fascination beaucoup plus puissante. Même lorsque peu d'investisseurs comprennent vraiment ses produits, ses avantages technologiques ou ses perspectives de monétisation, le marché peut lui accorder une valorisation généreuse. Pourquoi ? Parce que l'incompréhension crée de l'espace. Et en Bourse, l'espace narratif vaut parfois très cher.

Le flou permet de rêver plus grand

Une entreprise simple impose des limites à celui qui l'analyse. Si elle vend des pneus, des ascenseurs ou des produits d'entretien, on peut estimer assez vite la taille du marché, les marges possibles, la concurrence, les cycles, les coûts de production. Cela ne veut pas dire que l'analyse est facile, mais le cadre est concret.

Une entreprise difficile à comprendre fonctionne autrement. Elle vend une technologie, une plateforme, une option sur un futur marché, une rupture potentielle. Ses revenus actuels ne disent pas tout. Ses pertes peuvent être présentées comme des investissements. Son marché adressable paraît immense. Ses concurrents sont parfois mal identifiés. Ses marges futures sont supposées très élevées. Son histoire peut s'étendre presque sans résistance.

Quand les investisseurs ne peuvent pas mesurer précisément une opportunité, ils peuvent être tentés de l'imaginer. Et l'imagination, contrairement aux bénéfices, n'a pas de plafond naturel. C'est ainsi que naît la prime narrative : ce supplément de valorisation accordé aux entreprises dont l'histoire est plus puissante que les chiffres immédiats (l'histoire de Palantir, est, à ce titre, tout à fait intéressante). Le marché ne paie plus seulement ce qui est démontré. Il paie ce qui pourrait arriver si tout se passait bien.

Les grandes révolutions commencent toujours dans l'inconfort

Il serait trop facile, et faux, de se moquer. Après tout, ce sont souvent les entreprises mal comprises qui finissent par changer le monde. Les très grands gagnants boursiers ont souvent été mal compris au départ. Leur marché paraissait trop petit, leur modèle trop étrange, leur valorisation trop élevée, leurs pertes trop inquiétantes ou leur technologie trop abstraite. Les investisseurs les plus prudents ont parfois attendu des preuves si solides que l'essentiel de la création de valeur était déjà passé.

C'est le dilemme fondamental des entreprises innovantes : quand tout est clair, il est souvent trop tard pour acheter à bon compte.

Un investisseur qui exige de comprendre chaque détail d'une rupture technologique risque de ne jamais l'acheter. Il attendra des clients visibles, des marges établies, un modèle validé, un bilan propre et des analystes rassurés. A ce moment-là, le marché aura probablement déjà fait l'essentiel du travail.

La prime d'incertitude est aussi le prix de l'opportunité. Les investisseurs adorent donc parfois les entreprises qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils savent que les très grandes ruptures sont, par définition, difficiles à comprendre au moment où elles naissent. Le problème commence quand cette humilité face à l'innovation se transforme en paresse intellectuelle.

Ne pas comprendre n'est pas une thèse d'investissement

Il y a une différence entre reconnaître qu'une entreprise est complexe et acheter parce qu'elle est complexe. La première attitude peut être intelligente. La seconde est dangereuse.

Beaucoup d'investisseurs confondent profondeur technologique et qualité économique. Une entreprise peut développer un produit fascinant et rester un mauvais investissement. Elle peut être indispensable à ses clients mais incapable de dégager des marges élevées. Elle peut croître vite tout en détruisant du capital. Elle peut posséder une technologie impressionnante mais aucun pouvoir de prix. Elle peut être dans un secteur d'avenir tout en étant un acteur médiocre de ce secteur. C'est une erreur classique : acheter le thème au lieu d'acheter l'entreprise.

L'intelligence artificielle peut être une révolution, mais toutes les sociétés qui prononcent “IA” ne mériteront pas une valorisation de champion. La transition énergétique est réelle, mais beaucoup d'acteurs verts ont jusqu'ici surtout détruit de la valeur boursière. La cybersécurité est indispensable, mais cela ne signifie pas que chaque spécialiste du secteur dispose d'un avantage concurrentiel durable.

Une tendance peut être juste et produire de mauvais investissements.

Le marché adore les raccourcis. Il colle des étiquettes sur certaines entreprises. Ces étiquettes simplifient l'histoire, attirent les flux et justifient parfois des multiples généreux.

La complexité protège parfois les valorisations

Une entreprise difficile à comprendre est aussi plus difficile à contredire. Quand un groupe industriel classique se paie très cher, on peut rapidement comparer ses marges, sa croissance, son rendement du capital et ses multiples à ceux de ses concurrents. Si les chiffres ne suivent pas, le marché sanctionne.

Avec une entreprise très complexe, la contradiction est moins immédiate. Les investisseurs qui doutent peuvent être accusés de ne pas comprendre la technologie. Les bénéfices absents peuvent être justifiés par des investissements massifs. Les valorisations extrêmes peuvent être défendues par la taille supposée du marché futur. Les retards peuvent être présentés comme normaux dans une industrie en construction. La complexité crée une zone tampon entre le récit et la réalité.

Cette période peut durer longtemps. Tant que les investisseurs acceptent de juger l'entreprise sur ses promesses plutôt que sur ses résultats, la valorisation peut rester élevée. Les levées de capitaux se font à bon prix, les talents sont attirés par la hausse du titre, la notoriété augmente, les clients s'intéressent davantage à l'entreprise. Le récit peut même devenir auto-réalisateur pendant un temps. On le constate aisément actuellement avec l'IA.

Mais cette protection est fragile. Le jour où le marché réclame des preuves, il ne suffit plus d'être complexe. Il faut être rentable, défendable, mesurable. Les entreprises qui vivaient dans le futur doivent alors rendre des comptes au présent.

L'investisseur achète parfois son propre sentiment d'intelligence

Il y a aussi une dimension psychologique. Acheter une entreprise compliquée donne parfois l'impression d'être en avance. L'investisseur ne se sent pas comme quelqu'un qui achète une action. Il se sent comme quelqu'un qui a compris le monde avant les autres. Il n'investit plus seulement dans une société ; il investit dans une vision. Il peut raconter une histoire sophistiquée, citer des marchés gigantesques, parler de rupture, de plateforme, d'écosystème, de scalabilité, de données propriétaires, d'effets de réseau, de nouvelles architectures. Cela flatte l'intellect.

Les entreprises simples ne procurent pas toujours ce plaisir. Dire “j'ai acheté une société qui vend des boulons avec une marge stable et un bon retour sur capital” impressionne moins qu'expliquer que l'on détient une option sur la prochaine révolution computationnelle. La finance aime se croire rationnelle. Elle est pourtant pleine de désirs sociaux : le désir d'être tôt, d'être plus intelligent que le consensus, d'appartenir au cercle de ceux qui ont compris.

Les entreprises incomprises nourrissent ce désir. C'est pourquoi elles peuvent devenir des objets de foi. On ne les évalue plus seulement ; on y croit. Et dès qu'un investissement exige la foi, le risque augmente.

Et alors ?

Faut-il éviter toutes les entreprises difficiles à comprendre ? Evidemment non. Ce serait se condamner à rater une partie des grandes transformations économiques. Mais il faut toujours chercher à faire grimper son niveau d'information : plus la compréhension monte, plus le risque se réduit. Ecarter les faux positifs est déjà un exercice salutaire. Après, tout est une question de timing. En entrant plus tard que les premiers explorateurs, les investisseurs ratent certes le début de l'aventure, mais ils peuvent capter la suite dans des conditions mieux maîtrisées.

Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Mais il faut comprendre assez pour savoir ce qu'on ignore, ce qu'on paie et ce qui pourrait nous faire changer d'avis.