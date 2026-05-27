Meren Energy Inc. subit une hémorragie de liquidités et voit sa production s'effondrer, laissant la société totalement exposée à l'accumulation d'obstacles opérationnels.

Le marché pétrolier mondial à l'approche de l'exercice 2026 est stable, mais les entreprises doivent redoubler d'efforts pour dégager des bénéfices. Selon les analyses de Central European Energy News, la demande mondiale progresse à un rythme léthargique de seulement 0,8 à 1,0 million de barils par jour en 2026. C'est tout juste suffisant pour maintenir les flux, mais les cours restent atones.

Les perspectives énergétiques officielles de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) tablent sur un baril de Brent à 56 dollars en moyenne en 2026, contre 69 dollars en 2025. Pour les compagnies pétrolières, l'époque où l'on comptait sur un marché en plein essor pour masquer des opérations médiocres est révolue.

C'est dans ce contexte que Meren Energy évolue. Le groupe amont coté au Canada aborde l'exercice 2026 avec une dynamique financière apparente, qui s'évapore dès que l'on fait abstraction des artifices comptables exceptionnels. Il reste à voir si Meren Energy peut réellement convertir cette demande en liquidités sonnantes et trébuchantes et en rendements réels pour les investisseurs, alors que le Brent est fermement plafonné dans une fourchette peu inspirante de 50 à 60 dollars le baril.

Un réveil brutal

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 114,3 millions de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 49% sur un an par rapport aux 76,4 millions de dollars du premier trimestre 2025. Mais en y regardant de plus près, une fois retraitée la revalorisation exceptionnelle d'un contrat de gaz de 40,8 millions de dollars, la réalité s'impose. Le chiffre d'affaires organique a stagné à 76,7 millions de dollars, une progression d'un maigre 0,4% sur un an qui résulte exclusivement d'un ajustement de prix via un accord commercial gazier amendé en janvier 2026.

Le véritable moteur économique s'essouffle visiblement. La production de pétrole a chuté de -18,9% sur un an pour s'établir à 28 400 bep/j au premier trimestre 2026, contre 35 000 bep/j l'année précédente. Cette contraction reflète le déclin naturel des gisements et une baisse de l'activité de forage sur une base d'actifs matures en Afrique de l'Ouest. Pour aggraver ces difficultés opérationnelles, Meren Energy a été frappée par le double impact de marchés mondiaux du brut moins porteurs et de différentiels de prix régionaux défavorables. Les prix réalisés du pétrole sont tombés à 63,7 dollars le baril contre 75,6 dollars, soit un repli de 15,7% sur un an.

Le résultat net a basculé à -42,2 millions de dollars, une chute de 182,9% par rapport au bénéfice de 50,9 millions de dollars du premier trimestre 2025. Le principal responsable de ce déficit est une charge de couverture non monétaire de 37,2 millions de dollars. La valeur des contrats pétroliers de Meren Energy a fortement diminué en raison de l'évolution des prix du marché. La sous-performance des participations dans des sociétés mises en équivalence a également pesé sur les résultats.

Le flux de trésorerie disponible s'est effondré à -35,8 millions de dollars contre 510,3 millions de dollars l'année précédente, soit un krach brutal de -107% sur un an.

Des gains sous pression

A 1,7 dollar, le titre affiche une progression confortable de 19,1% sur l'année écoulée, mais la conviction manque, d'autant que l'action reste sous son plus haut de 52 semaines à 1,9 dollar. Les investisseurs ont peut-être testé le potentiel de hausse avant de se retirer. Ce rallye a porté la capitalisation boursière à 1,1 milliard de dollars, une valorisation que Wall Street semble prompte à suivre.

Sur les cinq analystes qui suivent la valeur, quatre recommandent l'achat contre un seul à 'Conserver'. Les chiffres sont toutefois moins enthousiasmants que les recommandations. L'objectif moyen de 1,8 dollar n'implique qu'un potentiel de hausse de 9%. Ce gain potentiel est une bien maigre carotte pour un titre se négociant si près de son plafond, ce qui suggère que le marché intègre déjà un scénario quasi parfait et ne laisse que très peu de marge d'erreur en cas de dérapage opérationnel.

En perte de vitesse

Meren Energy est confrontée à un goulot d'étranglement opérationnel majeur malgré sa récente transformation : 100% de son flux de trésorerie dépend d'une seule juridiction offshore au Nigeria. Cette concentration extrême expose les investisseurs à l'imprévisibilité des termes des contrats de partage de production et aux déficiences des infrastructures locales.

Sur le plan financier, la direction avance sur une corde raide. Avec 98% de ses revenus liés au pétrole, la valorisation de la société reste hyper-sensible aux fluctuations des cours du brut dictées par les conflits géopolitiques.