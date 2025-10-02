Pourquoi Stellantis et LVMH se réveillent en bourse
Après la Santé hier, ce sont les secteurs cycliques qui enflamment la bourse européenne dans la matinée du 2 octobre 2025. Le trio Semiconducteurs, Automobile et Luxe mène la danse. Les secteurs cycliques frémissent avec la confirmation d'une bonne dynamique de consommation aux Etats-Unis, qui pourrait être renforcée par les baisses de taux à venir.
Cet engouement peut paraître paradoxal à l'heure où le marché du travail américain donne des signes de faiblesse. Mais il repose sur plusieurs signaux récents. Les dépenses prodigieuses consacrées aux développement des infrastructures IA continuent à ruisseler sur les secteurs des semiconducteurs (BE Semi, ASML… gagnent plus de 4%) et des équipements de centres de données (VAT Group, Schneider… en hausse de plus de 3%). L'automobile se réveille après de solides chiffres de ventes aux Etats-Unis pour General Motors, Ford et Stellantis. Au troisième trimestre, le groupe européen a amélioré sa part de marché aux Etats-Unis dans les proportions les plus importantes depuis cinq trimestres, souligne l'analyste de Jefferies Philippe Houchois. Parmi les marques de Stellantis, Jeep, Dodge et Chrysler bénéficient d'une excellente dynamique. Peut-être le début de quelque chose pour un groupe dont l'action est en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année, sur fond d'inquiétudes stratégiques et de méforme en Europe.
Le secteur du luxe, lui, reste intimement lié à la consommation sur les gros marchés d'Asie et des Etats-Unis. Si le consommateur américain a les poches bien remplies, la tendance pourrait bien s'améliorer pour les grandes maisons européennes, qui souffrent depuis plusieurs trimestres. HSBC a apporté son aide au rebond ce matin en publiant une note sectorielle neutre à positive, en particulier en ce qui concerne LVMH, qui devrait connaître un frémissement au T3.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (1%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,4%), Brésil (8,7%), Italie (7,1%), Allemagne (5,3%), Royaume-Uni (5,2%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,3%) et autres (12,9%).
