Après la Santé hier, ce sont les secteurs cycliques qui enflamment la bourse européenne dans la matinée du 2 octobre 2025. Le trio Semiconducteurs, Automobile et Luxe mène la danse. Les secteurs cycliques frémissent avec la confirmation d'une bonne dynamique de consommation aux Etats-Unis, qui pourrait être renforcée par les baisses de taux à venir.

Cet engouement peut paraître paradoxal à l'heure où le marché du travail américain donne des signes de faiblesse. Mais il repose sur plusieurs signaux récents. Les dépenses prodigieuses consacrées aux développement des infrastructures IA continuent à ruisseler sur les secteurs des semiconducteurs (BE Semi, ASML… gagnent plus de 4%) et des équipements de centres de données (VAT Group, Schneider… en hausse de plus de 3%). L'automobile se réveille après de solides chiffres de ventes aux Etats-Unis pour General Motors, Ford et Stellantis. Au troisième trimestre, le groupe européen a amélioré sa part de marché aux Etats-Unis dans les proportions les plus importantes depuis cinq trimestres, souligne l'analyste de Jefferies Philippe Houchois. Parmi les marques de Stellantis, Jeep, Dodge et Chrysler bénéficient d'une excellente dynamique. Peut-être le début de quelque chose pour un groupe dont l'action est en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année, sur fond d'inquiétudes stratégiques et de méforme en Europe.

Le secteur du luxe, lui, reste intimement lié à la consommation sur les gros marchés d'Asie et des Etats-Unis. Si le consommateur américain a les poches bien remplies, la tendance pourrait bien s'améliorer pour les grandes maisons européennes, qui souffrent depuis plusieurs trimestres. HSBC a apporté son aide au rebond ce matin en publiant une note sectorielle neutre à positive, en particulier en ce qui concerne LVMH, qui devrait connaître un frémissement au T3.