Un simple capteur météo, perdu sur le tarmac de Roissy, aurait-il suffi à transformer quelques euros en près de 30 000 € ? Le 6 avril, une température anormale s’affiche, un seuil est franchi, et sur Polymarket, des paris jugés quasi impossibles deviennent soudain gagnants.

Quelque part sur le tarmac de Roissy-Charles-de-Gaulle, au milieu des pistes, des terminaux et du ballet incessant des avions, une petite sonde météo enregistre tranquillement la température de l’air. Des données toutes les minutes, transmises à Météo-France, consultées par des passionnés de climat, reprises par des services officiels, puis intégrées dans des bases de données publiques.



Ces données servent aussi aux décollages et aux atterrissages, permettent de déterminer quelles pistes peuvent être utilisées et aident les contrôleurs aériens à définir les trajectoires et l'espacement entre les avions. Bref, des données critiques.

Le 6 avril, en fin de journée, le mercure s’emballe. Alors que les autres stations autour de Paris indiquent des niveaux plus bas, le capteur de Roissy franchit un seuil décisif : plus de 21 °C, puis autour de 22 °C. Cette hausse éclair intervient alors que toutes les stations environnantes restent autour de 18 °C. À première vue, on pourrait croire à une anomalie technique, un bug, une dérive de capteur, un problème de maintenance. Après tout, les instruments météo ne sont pas infaillibles. Le vent tourne, l’environnement immédiat change, un abri est mal refermé, une mesure peut être faussée.

Sauf qu’au même moment, sur Polymarket, une plateforme américaine de marchés prédictifs basée sur la blockchain, certains parieurs viennent de miser gros sur un événement très précis : la température maximale à Paris va dépasser un certain seuil. Et ces paris, placés alors que le marché jugeait l’événement quasiment impossible, deviennent soudain gagnants. En quelques minutes, une donnée météo apparemment anodine se transforme en jackpot. Un portefeuille empoche un gain de près de de 30 000 EUR.

Une rumeur circule : et si quelqu’un avait physiquement manipulé le capteur ? Et si, pour faire gagner un pari crypto, il avait suffi de fausser une mesure météo ?



Car pour rappel, Polymarket permet à ses utilisateurs de parier sur des “événements du monde réel” : une élection, une décision de banque centrale, une nomination politique, une guerre, un match, une statistique économique… ou même la météo. Le principe est binaire : oui ou non. Est-ce que tel événement va se produire ? Est-ce que telle température sera atteinte ? Est-ce que Paris dépassera 21 °C aujourd’hui ?

Chaque contrat évolue comme un mini-marché financier. Si les parieurs pensent qu’un événement a 20% de chances de se produire, le contrat se négocie autour de 20 cents. Si l’événement devient presque certain, il se rapproche de 1 USD. Celui qui achète très bas et voit l’événement se réaliser empoche une forte plus-value. C’est une sorte de Bourse de la probabilité, où l’on ne spécule plus seulement sur des actions ou des obligations, mais sur la réalité elle-même. Vous pouvez en ce moment, par exemple, parier sur la date de l’accord de paix permanent entre les États-Unis et l’Iran.



Polymarket

Dans le cas parisien, Polymarket utilisait les données de Météo-France pour régler ses contrats liés à la température. Jusque-là, rien d’absurde : Météo-France est une source officielle, publique, reconnue, réputée fiable. Le problème vient du fait que, pour ce marché précis, la résolution des paris semblait dépendre d’un seul point de mesure : le capteur de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Autrement dit, pour savoir si “Paris” avait dépassé une température donnée, il ne fallait pas regarder toute l’agglomération parisienne, ni une moyenne de plusieurs stations, ni une validation humaine. Il suffisait qu’un capteur précis franchisse le seuil.



Le 6 avril était une anomalie ? Sûrement pas. Car le 15 avril, rebelote. Nouveau pic rapide. Nouvelle chute ensuite. Cette fois, le doute devient plus difficile à ignorer. Une fois, on peut parler de hasard. Deux fois, sur le même type de marché, avec le même capteur, dans des conditions aussi étranges, cela commence à ressembler à une stratégie.

Des rumeurs circulent : une personne aurait utilisé un sèche-cheveux près du capteur pour faire grimper la température. Bien que non officialisée à ce stade, l’image résume en une scène presque comique toute la fragilité de systèmes supposés sophistiqués. On imagine des contrats intelligents, des marchés liquides, des algorithmes, de la blockchain, des probabilités calculées en temps réel… et tout cela potentiellement perturbé par un geste banal dans le monde physique.

Dans la finance traditionnelle, ce problème existe depuis longtemps. Manipuler un cours de Bourse, diffuser une fausse rumeur, profiter d’une information privilégiée, fausser un indice de référence : les marchés ont toujours dû se protéger contre la manipulation de l’information. Mais avec les marchés prédictifs, la surface d’attaque s’élargit considérablement. On ne parle plus seulement de manipuler un prix financier. On parle potentiellement de manipuler le monde physique pour gagner un pari numérique.

Le rôle central des “oracles”

Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir à un mot clé de la finance décentralisée : l’oracle.

Dans l’imaginaire antique, l’oracle est celui qui dit la vérité venue d’ailleurs. Dans la blockchain, l’oracle est le mécanisme qui transmet au contrat intelligent une information extérieure. Car une blockchain, par construction, ne sait pas ce qui se passe dans le monde réel. Elle sait enregistrer des transactions, vérifier des signatures, exécuter du code. Mais elle ne sait pas spontanément qui a gagné une élection, quel temps il fait à Paris, combien vaut l’euro-dollar, ou si une équipe a remporté un match.

Pour cela, il faut une passerelle. Cette passerelle, c’est l’oracle. Le plus connu est Chainlink.

Dans la DeFi, les oracles sont essentiels. Ils permettent aux protocoles de connaître le prix d’un actif, le niveau d’un indice, le résultat d’un événement. Sans eux, les contrats intelligents resteraient enfermés dans leur propre univers. Avec eux, ils peuvent interagir avec le monde réel. Mais cette ouverture crée une fragilité majeure : si l’oracle est trompé, tout le contrat est trompé.

Dans le cas de Polymarket, l’oracle n’est pas forcément une entité mystérieuse. C’est souvent une source publique, officielle, vérifiable. Pour un pari météo, cela peut être une donnée Météo-France. Pour un pari politique, un communiqué électoral. Pour un pari sportif, le résultat officiel d’une ligue. Le problème est que l’officialité ne garantit pas l’infaillibilité. Une source peut être exacte en temps normal, mais vulnérable dans certaines conditions. Un site peut être piraté. Une base de données peut contenir une erreur. Un capteur peut être faussé. Une formulation de règlement peut être ambiguë.

Et lorsqu’un marché entier dépend d’une seule source, la fragilité devient systémique.

La Bourse des événements réels

L’affaire intervient dans un contexte où les marchés prédictifs connaissent un regain spectaculaire d’intérêt. Polymarket, Kalshi et d’autres plateformes ont popularisé l’idée que l’on peut transformer presque n’importe quel événement en actif spéculatif. Pour leurs défenseurs, ces marchés sont même utiles : ils agrègent l’information, révèlent les probabilités implicites, permettent de mieux anticiper les événements. Si beaucoup d’acteurs mettent de l’argent sur un résultat, le prix du contrat peut être interprété comme une forme de prévision collective.

C’est l’argument classique des marchés prédictifs : la foule informée, lorsqu’elle a un intérêt financier à avoir raison, produirait de meilleures probabilités que les sondages, les experts ou les intuitions. En théorie, un marché liquide peut capter rapidement les informations disponibles. Une rumeur crédible, un changement météo, une déclaration politique, une fuite diplomatique : tout se reflète dans les prix.

Les volumes de trading sur les deux principaux marchés prédictifs ont explosé en quelques mois, en passant de moins de 100 MUSD en octobre 2025, quotidiens à plus de 500 MUSD en 2026.



Trading Volume sur les marchés prédictifs

DefiLlama

Face aux anomalies, Météo-France a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Roissy pour altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.

Les enquêteurs doivent désormais comprendre ce qui s’est réellement passé. Y a-t-il eu intervention physique ? Problème de maintenance ? Intrusion ? Défaut technique ? Hasard météorologique ? Les constatations matérielles et l’analyse des séries de données seront déterminantes. Il faudra comparer les relevés du capteur incriminé avec ceux des stations voisines, analyser l’humidité, le vent, les variations horaires, les historiques, les éventuelles traces d’accès, les conditions locales.

L’enquête devra aussi regarder la temporalité des paris. Qui a misé ? Quand ? Avec quels montants ? À quelle probabilité implicite ? Les portefeuilles concernés ont-ils été créés récemment ? Ont-ils agi de façon coordonnée ? Ont-ils déjà parié sur d’autres marchés météo ? Ont-ils retiré les gains rapidement ? Sur une blockchain, les transactions sont souvent visibles, mais les identités restent difficiles à établir. On peut voir un portefeuille, pas forcément la personne derrière.

La financiarisation du moindre événement

Cette affaire raconte aussi quelque chose de plus profond sur notre époque : la transformation de tout événement en opportunité de marché. Les marchés prédictifs poussent à l’extrême une tendance déjà ancienne : vouloir mettre un prix sur l’avenir. Les marchés financiers traditionnels l’ont toujours fait, mais sur des objets liés à l’économie : bénéfices d’entreprises, taux d’intérêt, matières premières, devises, risques de crédit. Les marchés prédictifs étendent cette logique à tout le reste.

La météo, la politique, la guerre, les procès, les nominations, les statistiques, les cérémonies, les décisions administratives, les sorties de produits, les classements sportifs : tout devient parable, arbitrable, monétisable. Le futur devient une grille de contrats binaires. Et plus les marchés se multiplient, plus les individus peuvent être incités à ne plus seulement anticiper le monde, mais à agir dessus pour faire gagner leur position.