Et si le bitcoin ne gagnait vraiment… que quand Wall Street dort ? Depuis 2024, l’essentiel de la hausse d’IBIT se serait joué entre la clôture et l’ouverture. Au point qu’un ETF vient d’être créé pour tenter de capturer uniquement cette “prime de nuit”.

Sur le papier, l’idée paraît presque trop simple : si une grande partie de la hausse se produit quand Wall Street dort, il suffit de n’être exposé que pendant cette fenêtre… et de “couper le risque” le reste du temps. C’est exactement le raisonnement qui a motivé la création du Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (ticker : NGHT), introduit après un constat des analystes de Bespoke Investment Group : depuis le lancement de l’ETF spot bitcoin IBIT, l’essentiel de la performance serait venu des écarts clôture / ouverture (close-to-open), et non des variations ouverture / clôture (open-to-close).

Selon des calculs rapportés par Bloomberg, la somme (composée) des rendements “overnight” depuis le lancement d’IBIT en janvier 2024 représenterait environ +200%, contre un peu plus de +40% pour une stratégie buy-and-hold, tandis que la stratégie inverse (acheter à l’ouverture et vendre à la clôture) aurait été négative (de l’ordre de -50%).

Autrement dit : un actif qui cote 24/7, mais une performance qui se matérialise quand l’enveloppe ETF est fermée. Cette dissymétrie (nuit/jour) ressemble à un phénomène bien documenté sur d’autres marchés : la décomposition des rendements entre périodes “hors séance” et “en séance” peut être structurellement déséquilibrée.

Ce que fait réellement NGHT



NGHT est né d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) : le prospectus de création a été déposé le 9 décembre 2025 au sein de Tidal Trust II. Son démarrage en cotation a été confirmé par Nasdaq : entrée en cotation le mercredi 8 avril 2026.

Le mécanisme est résumé de façon très explicite dans les documents officiels :

Objectif : rechercher l’appréciation du capital en “capturant systématiquement le profil de rendement overnight” du bitcoin.





Exposition : NGHT ne détient pas directement de bitcoin ; il obtient son exposition via une combinaison d’instruments listés aux États-Unis : contrats futures sur bitcoin, ETP/ETF liés au bitcoin, et options sur ces produits (structure synthétique).





Rotation temporelle : le portefeuille est conçu pour être long bitcoin sur la fenêtre clôture / ouverture (en pratique, autour de 16h00 à 9h30 heure de New York), puis être principalement investi en bons du Trésor US / cash equivalents pendant la séance américaine.

Pourquoi “le bitcoin gagne la nuit” dans les ETF



L’explication la plus importante n’est pas mystique. Elle tient à un frottement très concret : deux horloges qui ne tournent pas au même rythme.

D’un côté, le sous-jacent (bitcoin) se traite en continu. De l’autre, l'ETF américain IBIT est comme une action : il cote pendant les heures de marché, ce qui crée mécaniquement des “gaps” à l’ouverture lorsque le prix du sous-jacent a bougé pendant la fermeture.

C’est précisément ce que met en avant la note citée par Bloomberg Intelligence : l’écart moyen quotidien “close to open” sur IBIT serait d’environ 2% (moyenne), et le caractère 24/7 de l’actif explique l’existence de trous de cotation visibles dans une enveloppe qui, elle, n’est pas 24/7.

Ensuite viennent trois forces, plus microstructurelles, qui peuvent transformer une simple différence d’horaires en prime de performance concentrée :

Première force : la géographie du flux (Asie/Europe)



Les analystes cités par Bloomberg évoquent des flux “crypto-native” actifs pendant les heures asiatiques et européennes, quand les marchés US sont fermés. Si ces flux sont biaisés dans un régime donné, le prix peut dériver à la hausse sur cette fenêtre… et apparaître ensuite comme un gap à l’ouverture.

Plus largement, la rapports d’analystes sur les cryptomonnaies montrent que les rendements, la volatilité, les volumes et la liquidité ont des motifs intrajournaliers marqués (les marchés ne sont pas “plats” sur 24h) avec des zones de concentration d’activité et de volatilité.

Deuxième force : les effets de liquidité (la “nuit” n’est pas toujours liquide)



Une liquidité plus fine hors des pics américains peut amplifier des mouvements provoqués par moins d’ordres ou par des ordres plus agressifs. Dans un marché déjà volatil, l’amplification peut suffire à concentrer une part disproportionnée de la variance (et parfois de la performance) sur certaines fenêtres.

Troisième force : l’“heure américaine” comme zone de rééquilibrage



La séance US peut devenir le moment où les acteurs “traditionnels” — institutionnels, desks dérivés, arbitrage ETF — rééquilibrent ou prennent des profits après des hausses sur venues plus tôt. Dans une telle configuration, l’overnight capte la tendance, et la séance capte la digestion (voire la correction).

Ce que l’enveloppe ETF transforme en stratégie investissable

NGHT n’invente pas l’idée “acheter à la clôture, vendre à l’ouverture”. Il tente de la rendre opérationnelle et “packagée” : un investisseur n’a plus à exécuter deux transactions quotidiennes, ni à gérer la collatéralisation des dérivés, ni à optimiser l’allocation de trésorerie en journée. L’ETF exécute la rotation et place la trésorerie en instruments courts (bons du Trésor, cash equivalents), qui servent aussi de collatéral à la machinerie des dérivés. Dans l’article Bloomberg, David Nicholas présente cela comme une forme de “diversification temporelle”, c’est-à-dire une diversification non pas par classe d’actifs, mais par fenêtre d’exposition.

L’autre promesse, plus “administrative”, est fiscale : Une rotation quotidienne réalisée au niveau du fonds peut être plus “efficiente” que de répéter la stratégie soi-même (où chaque aller-retour peut générer des événements taxables selon l’enveloppe de détention).

Enfin, NGHT s’inscrit dans une tendance plus large : une industrie ETF qui traite de plus en plus la structure (horaires, roll-down, volatilité, options) comme une source d’“edge” au même titre qu’un facteur value ou momentum.

Les coûts cachés et les risques qui peuvent “manger” la prime de nuit



C’est la partie que les backtests ignorent souvent : l’implémentation. Et sur ce terrain, NGHT empile plusieurs couches de frottements. D’abord, il y a le coût explicite : l’émetteur communique un expense ratio (frais annuels du fonds) d’environ 0,97% pour NGHT. Ensuite, il y a les coûts implicites et risques opérationnels, largement listés dans les documents :

Turnover élevé : coûts de transaction récurrents, potentiellement significatifs.

Risque dérivés : corrélation imparfaite, volatilité, liquidité, valorisation, contraintes légales ; et pour les futures, le risque de roll et de contango est explicitement décrit (un roll peut coûter lorsque les échéances lointaines sont plus chères).

Risque de contrepartie (notamment si swaps/OTC) et risque de marge/collatéral, qui peuvent forcer des ajustements dans de mauvaises conditions de marché.

Risque “overnight exposure” : le fonds est, par conception, concentré sur une période où les mouvements peuvent être rapides et violents ; une seule nuit défavorable peut peser lourd.

Le précédent NightShares et la leçon la plus utile



L’histoire financière offre un avertissement très clair : des ETF “night effect” sur actions américaines ont déjà tenté de capter les rendements hors séance… et certains ont été fermés rapidement.

En 2023, le NightShares 500 ETF (NSPY) et le NightShares 2000 ETF (NIWM) ont annoncé l’arrêt des échanges et la liquidation (liquidation au 10 août 2023) après avoir peiné à attirer des actifs et après des performances jugées décevantes par rapport à leurs benchmarks, avec, selon plusieurs observateurs, un facteur clé : les coûts réels d’implémentation et un régime de marché où “le jour” s’est mis à surperformer “la nuit”.

Au fond, toute l’ironie est peut-être là. À force d’empiler des couches de structure, de dérivés, de rotation horaire, de frais, de risques de tracking et de complexité opérationnelle pour tenter de capter une anomalie bien précise, on finit par retomber sur quelque chose de plus simple : si l’objectif est vraiment de s’exposer au bitcoin sans subir les limites horaires de l’enveloppe ETF, le plus direct reste peut-être encore de détenir du bitcoin lui-même directement. Parce que contrairement à l’ETF, lui ne ferme jamais.