La croissance dynamique de CIS s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience qui lui ont permis d'acquérir une connaissance très fine des spécificités des zones d'opérations à risque ou hostiles sur lesquelles elle opère. L'offre de ce groupe marseillais détenu par la famille Arnoux s'étoffe, ajoutant aux services d'hôtellerie et de restauration des bases-vies, son coeur de métier, une offre de maintenance des installations, systèmes de gestion des flux, traitement des eaux, propreté, etc… Sans dévoiler d'objectifs chiffrés à court ou moyen terme, son management renouvelé affiche une stratégie volontariste de diversification de ses implantations géographiques et de son offre de services, sans cacher sa volonté de consolider son secteur. Entretien avec l'équipe de management externe qui a impulsé une nouvelle dynamique au Groupe, avec pour mission de préparer la nouvelle génération à la direction de cette entreprise résolument familiale.

Yannick Morillon, le groupe CIS est plutôt discret dans sa communication financière, ce qui n’a pas empêché la dynamique de résultats de réveiller le titre en Bourse. Le phénomène est-il durable ou seulement lié à la montée en puissance de nouveaux contrats ?

"La nouvelle dynamique de croissance du groupe, qui se confirme en ce début d’exercice avec 15.5% de croissance organique au T1 et la signature de 4 contrats stratégiques en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie pour un total de 53 MEUR, remonte maintenant à quelques années et devrait perdurer. Elle est liée à la montée en puissance de grands projets (construction puis exploitation) et s’accompagne d’un élargissement de notre offre puisque nous proposons de plus en plus d’intégrer la gestion et l’entretien des installations et équipements des base-vie (facility et utility management ou "FM") pour lesquelles nous assurons la restauration et l’hôtellerie. Il nous arrive même de n’assurer que le FM sur certains sites. Cette croissance a été favorable pour nos marges car elle a été accompagnée de plans de performance sur les positions qui le nécessitaient, de la renégociation tarifaire de certains contrats, du retrait de certains pays insuffisamment rentables compte tenu des risques associés comme le Niger et le Mali, et de l’ouverture de nouvelles zones géographiques. Pour ce qui est de l’avenir, l’environnement est trop incertain pour s’engager. Néanmoins, nous sommes intimement convaincus que les enjeux de souveraineté énergétique vont s’accompagner de l’intensification des projets d’exploration et de production et que la transition énergétique accélère le besoin en minerais comme le lithium, cobalt, nickel, graphite ou le cuivre. La demande mondiale pourrait plus que tripler d'ici 2050 pour répondre aux objectifs environnementaux internationaux et nationaux. Tous ces éléments représentent des leviers de croissance et CIS peut compter sur ses atouts pour se positionner en acteur clé et accompagner ainsi ses clients actuels et à venir, dans leurs projets de développement et d'exploitation."

Quelle est la durée moyenne et la fourchette de rentabilité de vos contrats ?

"Nos contrats sont généralement d’une durée initiale de 3 ans, avec un taux de reconduction de l’ordre de 95% en 2025, sachant que certains projets peuvent, quand ils sont reconduits à l’issus des appels d’offres successifs, s’étendre sur plusieurs décennies. Nos clients sont des grands comptes privés, à l’exception de l’Algérie où la Sonatrach est représentée par l’Etat algérien. La rentabilité est très variable d’un pays à l’autre, d’un projet à l’autre et dépend du scope de métiers concernés. La montée en puissance du FM a un effet favorable sur nos marges."

(Source : société)

Quels sont les pays les plus contributifs à l’activité ? Que pèsent la Russie et l’Algérie dans l’activité ?

"Pour des raisons concurrentielles, nous n’avons jamais communiqué note activité par pays. L’Algérie, dont je reviens d’un voyage encourageant avec Patrick Martin dans le but de redynamiser les relations économiques entre nos deux pays, reste un client important pour CIS puisque nous y employons 5600 collaborateurs sur un total de 16 600 collaborateurs. En Russie, notre filiale est autonome. Le Groupe CIS, accompagné de cabinets d’avocats spécialisés, suit et applique parfaitement les différentes sanctions et ce en toute transparence avec la Direction Générale du Trésor."

Un groupe international, ancré à Marseille (Source : société)

Comment expliquez-vous que le résultat financier soit significativement déficitaire, alors que le groupe affiche une trésorerie nette consolidée positive ? Dans quelle mesure la trésorerie logée dans les filiales locales est-elle contractuellement bloquée ? Pourquoi votre taux d’imposition apparent ressort-il autour de 50% ?

"Aucune trésorerie n’est bloquée dans les filiales, sinon elle ne figurerait pas dans les disponibilités dans nos comptes consolidés. Une partie de notre endettement est réalisée à des taux supérieurs à 15 voire 20% au Brésil et en Russie, ce qui nous coute plus d’intérêts que nos placements à court terme ne rapportent. De plus, des pertes de changes viennent grever régulièrement notre résultat. Heureusement, notre dette financière en Russie a été récemment soldée, ce qui devrait contribuer au redressement de notre résultat financier. Quant à notre taux d’imposition, il est lié à l’absence d’intégration fiscale au niveau mondial, en présence de filiales déficitaires."

Compte de résultat simplifié du Groupe CIS (Source : société)

La direction a proposé un dividende quasiment multiplié par deux cette année. Est-ce qu’une utilisation plus volontariste encore de la trésorerie (dividende exceptionnel, rachat d’actions, acquisition majeure…) est envisageable ?

"Le choix de la politique de dividende appartient à notre actionnaire majoritaire. Il semble que la famille Arnoux soit attachée au maintien d’un taux de distribution de l’ordre de 25% comme c’est le cas depuis de nombreuses années afin de laisser dans l’entreprise les moyens d’assurer son exploitation et son développement. Notre stratégie inclut une véritable ambition de croissance externe. Plusieurs projets ont failli aboutir et nous restons très volontaristes en la matière afin de continuer de diversifier nos positions géographiques sur notre cœur de métier et d’offrir toujours plus de services à nos clients."