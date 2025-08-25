Le pivot que le marché attendait

Tout vient à point pour qui sait attendre. C'est un peu la leçon de la semaine passée pour les marchés. Après avoir guetté toute la semaine le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, les investisseurs ont été récompensés : le président de la Fed a ouvert grand la porte à une baisse des taux en septembre. La perspective d'un assouplissement monétaire de la Fed et l'IA sont les deux principaux éléments qui ont porté les marchés cet été. Entre les résultats de Nvidia mercredi soir et les chiffres de l'inflation vendredi, cette semaine pourrait être un vrai test.