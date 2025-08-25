Powell en colombe, marchés en liesse
Publié le 25/08/2025 à 15:55 - Modifié le 25/08/2025 à 15:57
Le pivot que le marché attendait
Tout vient à point pour qui sait attendre. C'est un peu la leçon de la semaine passée pour les marchés. Après avoir guetté toute la semaine le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, les investisseurs ont été récompensés : le président de la Fed a ouvert grand la porte à une baisse des taux en septembre. La perspective d'un assouplissement monétaire de la Fed et l'IA sont les deux principaux éléments qui ont porté les marchés cet été. Entre les résultats de Nvidia mercredi soir et les chiffres de l'inflation vendredi, cette semaine pourrait être un vrai test.
Le bric à brac de Zonebourse : les signaux contradictoires de l'économie américaine ; le soufflé retombe pour l'Allemagne
Wall Street mise sur une baisse des taux en septembre après le ton accommodant de Powell
Les Bourses mondiales reculent avant une semaine riche en indicateurs aux US
Après Powell (Fed) à Jackson Hole, les grands courtiers revoient leur copie sur les taux
