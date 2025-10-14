Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué mardi que la banque centrale approchait d’un point d’arrêt dans la réduction de la taille de son bilan, amorcée en 2022 pour normaliser sa politique monétaire après la pandémie. S’exprimant à Philadelphie, il a estimé que le programme de "resserrement quantitatif" pourrait toucher à sa fin "dans les mois à venir", tout en soulignant la nécessité de maintenir un niveau de réserves bancaires suffisant pour garantir la stabilité du système financier. Le bilan de la Fed, qui avait culminé à près de 9 000 milliards de dollars, est aujourd’hui proche de 6 000 milliards, mais Powell a exclu un retour au niveau d’avant-crise, autour de 4 000 milliards.

Le dirigeant a reconnu que "certains signes de tensions sur la liquidité" commençaient à apparaître, suggérant que la poursuite du resserrement pourrait freiner la croissance. Il a aussi défendu le versement d’intérêts sur les réserves bancaires, critiqué par certains élus, affirmant qu’y renoncer ferait perdre à la Fed "le contrôle de sa politique de taux". Concernant le revenu net négatif actuel de la banque centrale, Powell a assuré qu’il redeviendrait positif "bientôt".

En revanche, il s’est gardé d’indiquer la trajectoire future des taux d’intérêt, préférant insister sur un marché du travail "moins dynamique" et sur des risques accrus pour l’emploi. Après une première baisse de 0,25 point en septembre, les marchés anticipent deux nouveaux assouplissements d’ici la fin de l’année, mais Powell a refusé de confirmer ce scénario. "Il n’existe pas de voie sans risque pour la politique monétaire", a-t-il rappelé, avant la prochaine réunion du FOMC prévue les 28 et 29 octobre.