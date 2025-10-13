Le fabricant de semi-conducteurs Power Integrations a annoncé lundi un partenariat avec Nvidia afin d’optimiser l’alimentation électrique des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle. Cette collaboration s’inscrit dans l’initiative de Nvidia visant à convertir les data centers à une distribution interne en courant continu de 800 volts, contre le courant alternatif traditionnel. L’objectif est de réduire les pertes d’énergie au sein d’infrastructures dont la consommation équivaut désormais à celle de villes entières.

Power Integrations, qui réalise 419 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, conçoit des circuits de gestion de l’alimentation et des puces en nitrure de gallium (GaN), matériau apprécié pour sa compacité et sa capacité à gérer des puissances élevées. L’entreprise a été retenue comme fournisseur agréé de Nvidia, en partie grâce à son expérience dans le secteur automobile, où ses composants sont déjà utilisés pour des applications exigeantes en matière de fiabilité et de rendement.

Aux côtés d’Infineon et d’InnoScience, également partenaires de Nvidia, Power Integrations participe à la refonte de l’infrastructure énergétique des centres de calcul. Cette évolution technologique pourrait transformer les standards d’efficacité et de densité énergétique à mesure que la demande mondiale en puissance de calcul pour l’IA continue de croître de manière exponentielle.