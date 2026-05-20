Poxel dévoile des revenus trimestriels en nette hausse

Porté par les ventes de Twemeeg au Japon, le chiffre d'affaires consolidé de la société biopharmaceutique internationale au stade de commercialisation et de développement clinique a bondi sur les trois premiers mois de l'année.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de Poxel s'est élevé à 1,277 million d'euros, soit une progression de 19,79% par rapport à la même période un an plus tôt. La totalité des revenus provient de l'accord de redevances conclu avec Sumitomo Pharma qui commercialise le produit Twymeeg (Imeglimine) contre le diabète de type 2.



Pour le trimestre clos en mars 2026, les ventes nettes de Twymeeg au Japon ont augmenté de 36% pour atteindre 2,3 milliards de yens (12,8 millions d'euros) en comparaison des ventes du trimestre clos en mars 2025 de 1,7 milliard de yens, comme communiqué par Sumitomo Pharma.



Pour l'exercice fiscal 2026, Sumitomo Pharma anticipe une croissance supérieure à 10% des ventes de Twymeeg. Sumitomo Pharma prévoit que les ventes nettes de Twymeeg pourraient dépasser les 10 milliards de yens, donnant à Poxel le droit de percevoir des redevances de 12% sur l'ensemble de ces ventes nettes et un paiement de 1 milliard de yens (5,5 millions d'euros).



Conformément à l'accord de monétisation des redevances conclu avec OrbiMed, les revenus seront exclusivement affectés au remboursement de l'emprunt obligataire.