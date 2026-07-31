L'essentiel :

- Les ventes nettes de TWYMEEG au Japon ont atteint 2,9 milliards de yens au 2e trimestre 2026, en hausse de 32%.

- Le chiffre d'affaires consolidé de Poxel s'élève à 1,237 million d'euros pour le 2e trimestre 2026.

- La publication des comptes 2025 et l'assemblée générale sont reportées en raison de la complexité de la valorisation des dettes.



Poxel a annoncé que les ventes nettes consolidées de TWYMEEG au Japon pour le deuxième trimestre 2026 ont atteint 2,9 milliards de yens, soit 15,5 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 32% par rapport au même trimestre en 2025. Sur le premier semestre 2026, ces ventes nettes ont atteint 5,2 milliards de yens (28,2 millions d'euros), en hausse de 34% par rapport au premier semestre 2025.



Sumitomo Pharma prévoit que les ventes nettes de TWYMEEG dépasseront les 10 milliards de yens sur l'exercice fiscal 2026, qui se termine le 31 mars 2027. À ce seuil, Poxel recevra un bonus contractuel de 1 milliard de yens (5,5 millions d'euros) et le taux de redevances passera de 10 à 12%. Ces revenus seront exclusivement affectés au remboursement de l'emprunt obligataire, conformément à l'accord de monétisation des redevances conclu avec OrbiMed.



Le chiffre d'affaires consolidé de Poxel pour le deuxième trimestre 2026 s'élève à 1 237 milliers d'euros, incluant 229 millions de yens de redevances de Sumitomo Pharma, représentant 8% des ventes nettes de TWYMEEG au Japon. Poxel s'attend à percevoir 12% de redevances sur les ventes nettes de TWYMEEG® au cours de l'exercice fiscal 2026 de Sumitomo Pharma.



Par ailleurs, Poxel a annoncé le report de la publication de ses comptes 2025 ainsi que de son assemblée générale. Ce report est lié à la complexité de la valorisation des dettes selon les normes IFRS au 31 décembre 2025, complexité accrue par les opérations réalisées au premier trimestre 2026, notamment la mise en place d'une ligne de BSA avec IRIS, la restructuration de la dette IPF et la cession du PXL 770.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Poxel publie son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2026 et annonc... | Zonebourse



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