(Zonebourse avec Reuters) Le groupe de luxe italien Prada continue de croître inlassablement, tiré par sa jeune marque tendance Miu Miu.

Le groupe italien de luxe Prada a annoncé jeudi une progression de 9% de son chiffre d'affaires net sur les neuf premiers mois de l'année, porté par la dynamique des marchés américain et Asie-Pacifique. L'entreprise signale également "une certaine amélioration" de la situation en Chine au cours du troisième trimestre.

Le moteur principal de cette croissance reste Miu Miu, la marque la plus jeune du groupe, qui affiche une hausse remarquable de 29% de ses ventes au détail sur le trimestre. À l’inverse, la marque principale Prada a vu ses ventes reculer de 1% sur la même période, une performance toutefois meilleure que celle du deuxième trimestre.

"Le groupe vient d’achever son 19e trimestre consécutif de croissance", a souligné Patrizio Bertelli, président du groupe Prada, saluant la résilience de l’entreprise dans un contexte mondial encore incertain.

Les ventes au détail représentent 90% du chiffre d’affaires total du groupe, qui s’établit à 4,07 milliards d’euros sur la période allant de janvier à septembre.