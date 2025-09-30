Prada SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de la mode. La société est une société mère du groupe Prada. La société, ainsi que ses filiales, sont engagées dans la conception, la production et la distribution de produits en cuir, de sacs à main, de vêtements, de lunettes, de parfums, de chaussures et d'accessoires. Prada SpA fabrique des vestes, des pantalons, des jupes, des robes, des pulls, des chemisiers, ainsi que des parfums et des montres, entre autres. La société commercialise ses produits par le biais de plusieurs marques, telles que Prada, Miu Miu, The Church et The Car Shoe. Prada SpA opère dans environ 70 pays par le biais de magasins exploités directement, de magasins exploités en franchise, d'un réseau de magasins multimarques sélectionnés et de grands magasins. Prada Spa opère par le biais de nombreuses filiales, dont Artisans Shoes Srl, Angelo Marchesi Srl, Prada Far East BV, Tannerie Megisserie Hervy SAS et Prada SA, entre autres.