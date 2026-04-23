Pratt & Whitney annonce un investissement de 100 MUSD sur son site de Rzeszow, en Pologne, pour augmenter ses capacités de production et intégrer des technologies avancées.
Le projet prévoit la construction d'une nouvelle installation dédiée au traitement de pièces forgées isothermes, incluant traitement thermique, usinage sonique et opérations d'inspection.
Cette expansion s'inscrit dans un programme plus large, en complément d'un investissement de 200 MUSD annoncé récemment aux États-Unis, avec une mise en service prévue d'ici 2028.
"Cet investissement vise à augmenter la capacité de production et livrer davantage, plus rapidement tout en développant des capacités stratégiques pour les plateformes actuelles et futures", a expliqué Piotr Owsicki, directeur général local.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.