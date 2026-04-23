Pratt & Whitney investit 100 MUSD en Pologne pour accroître ses capacités de production

Le motoriste aéronautique du groupe RTX renforce son site de Rzeszow afin de répondre à la demande croissante dans le civil et le militaire.

Pratt & Whitney annonce un investissement de 100 MUSD sur son site de Rzeszow, en Pologne, pour augmenter ses capacités de production et intégrer des technologies avancées.



Le projet prévoit la construction d'une nouvelle installation dédiée au traitement de pièces forgées isothermes, incluant traitement thermique, usinage sonique et opérations d'inspection.



Cette expansion s'inscrit dans un programme plus large, en complément d'un investissement de 200 MUSD annoncé récemment aux États-Unis, avec une mise en service prévue d'ici 2028.



"Cet investissement vise à augmenter la capacité de production et livrer davantage, plus rapidement tout en développant des capacités stratégiques pour les plateformes actuelles et futures", a expliqué Piotr Owsicki, directeur général local.