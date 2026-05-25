Sur les trois premiers mois de l'année, cette dernière a généré un chiffre d'affaires de 15,1 millions d'euros, en hausse de 21%, grâce à la livraison d'appartements pour deux projets à Tallin (Estonie) et un autre à Vilnius (Lituanie).
En parallèle, la marge brute s'est élevée à 5,7 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est quant à lui passé de 2,5 à 4 millions d'euros et le résultat net s'est installé à 2,8 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros au premier trimestre 2025.
Enfin, le flux de trésorerie des activités opérationnelles a atteint 10 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros un an auparavant.
Preatoni Group a précisé que l'ensemble des indicateurs financiers avaient progressé en dépit du contexte géopolitique.
Preatoni Group dévoile les résultats trimestriels d'une filiale
Preatoni Group, un spécialiste de la détention et l'exploitation de resorts touristiques et du développement immobilier a dévoilé le chiffre d'affaires trimestriel de sa filiale Pro Kapital Grupp.
Publié le 25/05/2026 à 08:55
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