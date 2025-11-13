Predica dépasse les 10% de Carmila

Predica a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 novembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Carmila, au résultat d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société.



Le déclarant, filiale de Crédit Agricole, précise détenir 14 068 956 actions Carmila représentant autant de droits de vote, soit 10,03% du capital et des droits de vote de cette foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.



Crédit Agricole Assurances et sa filiale déclarent ne pas envisager de poursuivre leurs acquisitions d'actions Carmila, ni de demander dans un délai de six mois la nomination d'un nouvel administrateur, sous réserve du maintien des équilibres actuels du conseil.