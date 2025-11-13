Predica a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 novembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Carmila, au résultat d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société.
Le déclarant, filiale de Crédit Agricole, précise détenir 14 068 956 actions Carmila représentant autant de droits de vote, soit 10,03% du capital et des droits de vote de cette foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.
Crédit Agricole Assurances et sa filiale déclarent ne pas envisager de poursuivre leurs acquisitions d'actions Carmila, ni de demander dans un délai de six mois la nomination d'un nouvel administrateur, sous réserve du maintien des équilibres actuels du conseil.
Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 251 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 6,7 MdsEUR à fin 2024.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.