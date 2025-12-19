Airbus annonce avoir livré à Qanot Sharq, l'une des principales compagnies aériennes privées de passagers d'Ouzbékistan, le premier de ses quatre avions A321XLR dans le cadre d'un contrat de location à long terme avec Air Lease.
Avec cette livraison, Qanot Sharq devient le premier opérateur d'A321XLR en Asie centrale et dans les pays de la CEI (Communauté des Etats Indépendants, qui regroupe plusieurs des anciennes républiques soviétiques).
L'appareil renforcera son ambition de moderniser sa flotte, d'étendre son réseau de routes internationales et d'exploiter de nouvelles liaisons vers des marchés clés en Asie, notamment Sanya et Busan, ainsi que New York (via Budapest).
Le A321XLR est la prochaine étape évolutive de la famille A320neo, répondant aux besoins du marché pour plus d'autonomie et de charge utile, offrant notamment une portée sans précédent allant jusqu'à 4700 miles nautiques.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
