L'entreprise tente de démontrer qu'une marque forte peut soutenir l'activité pendant qu'une autre se redresse, mais les investisseurs restent sceptiques.

Le gouvernement australien semble enfin réagir. Il allège progressivement la pression sur le budget des ménages, améliorant ainsi les conditions de marché pour les détaillants de biens discrétionnaires.

Le budget 2026-2027 de l'Australie a introduit des allègements fiscaux à long terme pour stimuler les dépenses de consommation, notamment des baisses d'impôt sur le revenu à compter du 1er juillet 2026. L'objectif est d'accroître le revenu disponible sur plusieurs années plutôt que de fournir une impulsion éphémère.

Cependant, la pression sur les marges persiste. Un rapport de Deloitte note que les détaillants ont abordé l'année 2026 face à une demande atone et une augmentation de 2,1 % de leur base de coûts, portée par l'inflation de l'énergie, du fret et des intrants. Par conséquent, KPMG souligne que la croissance jusqu'en 2026 dépendra fortement de l'exécution opérationnelle — stratégie omnicanale, programmes de fidélité, discipline de la chaîne d'approvisionnement et rétention de la clientèle — plutôt que de l'expansion du parc de magasins.

Premier, un détaillant structuré autour de la marque de vêtements de nuit Peter Alexander et de la marque de papeterie Smiggle, complété par un pôle d'investissement ancré par une participation de 25,2 % dans le fabricant d'appareils électroménagers Breville Group, pourrait bénéficier de ces évolutions. La direction mise actuellement sur l'expansion de Peter Alexander et sur une refonte stratégique de Smiggle pour gagner des parts de marché. Toutefois, les derniers chiffres illustrent la rudesse actuelle du secteur de la vente au détail.

Passe difficile pour la vente au détail

Le chiffre d'affaires a reculé de 1,1 % sur un an pour s'établir à 460,3 millions AUD au premier semestre 2026, contre 465,2 millions AUD précédemment, reflétant la faiblesse des dépenses discrétionnaires et un net ralentissement chez Smiggle, dont les ventes ont chuté de 10,7 % sur un an à 140,5 millions AUD. Peter Alexander a partiellement compensé cette faiblesse avec une croissance des ventes de 4,9 % à 312,3 millions AUD, continuant de gagner des parts de marché, mais cela n'a pas suffi à contrebalancer totalement le déclin de Smiggle.

Le résultat opérationnel a diminué de 8,7 % sur un an, passant de 125,5 millions AUD à 114,6 millions AUD. Cette baisse est plus marquée que celle du chiffre d'affaires car les frais de personnel ont augmenté en pourcentage des ventes, les charges de loyer ont progressé de 1,6 % à 51,9 millions AUD, et les frais de publicité ainsi que les autres coûts d'exploitation sont restés globalement élevés. En d'autres termes, Premier a moins vendu et a conservé une part encore plus faible de ces ventes.

Toutefois, le bénéfice net a légèrement progressé de 0,4 % sur un an pour atteindre 101,7 millions AUD, contre 101,3 millions AUD. Ce résultat semble étonnamment résilient compte tenu de la baisse des résultats commerciaux, mais il a bénéficié d'une charge fiscale moindre et d'une contribution stable de Breville. La performance commerciale s'est affaiblie, mais les actionnaires ont tout de même obtenu un bénéfice net quasi identique.

Le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à 146 millions AUD au premier semestre 2026, contre 223,4 millions AUD au premier semestre 2025. Après 6,8 millions AUD de dépenses d'investissement (CAPEX), le flux de trésorerie disponible (free cash flow) s'est établi à 139,2 millions AUD, contre 200,5 millions AUD un an plus tôt.

Le redressement à l'épreuve

L'action Premier s'échange à 13,7 AUD, en baisse de 35,7 % sur un an et bien en dessous de son sommet sur 52 semaines de 22,9 AUD. Il s'agit d'une forte décote. Les investisseurs semblent avoir perdu patience face au calendrier de redressement de Smiggle.

Ce qui frappe, c'est que le marché ne valorise plus les perspectives futures. Le titre se négocie sur un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif pour l'exercice 2026 de 15x, soit au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 14,1x. Cette moyenne suggère que le marché attend toujours que Premier tienne ses promesses, malgré les défis auxquels l'entreprise est confrontée.

Le consensus reste largement constructif malgré la piètre performance boursière. Neuf analystes sur douze recommandent l'achat du titre, tandis que l'objectif de cours moyen de 16,4 AUD implique un potentiel de hausse de 16,8 %. Pour l'instant, le marché semble moins convaincu que les analystes.

Points de vigilance

Le défi de Premier réside dans le fait qu'une grande partie de son histoire dépend désormais de la réussite du plan de relance de Smiggle dans un marché de la vente au détail qui reste concurrentiel et imprévisible. La consommation des ménages demeure inégale. L'entreprise est également exposée au risque de change car elle opère sur plusieurs marchés internationaux, et toute perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, des conditions commerciales ou de la demande étrangère pourrait freiner la croissance.

Peter Alexander affiche de bons résultats, mais le groupe devient de plus en plus dépendant d'une seule marque pour porter l'ensemble de l'activité.