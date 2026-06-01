Premier semestre en rouge pour Catana qui compte bien se relancer

Confronté à un marché nautique toujours dégradé, Catana Group a enregistré une nette détérioration de ses résultats au premier semestre 2025/2026. Le groupe conserve toutefois une situation financière solide et poursuit le déploiement de son plan stratégique 2030, dont les premiers effets sont attendus dès l'exercice prochain.

Au premier semestre clos le 28 février 2026, Catana Group a enregistré un résultat net de l'ensemble consolidé de -1,7 MEUR, loin du bénéfice de 5,6 MEUR enregistré un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe ressort à -0,2 MEUR, contre 6,8 MEUR il y a douze mois.



Le chiffre d'affaires publié s'établit à 82,2 MEUR, en hausse de 1% sur un an. Cette évolution intègre toutefois une cession exceptionnelle de stocks de 17 MEUR liée au changement d'ERP, sans impact sur la marge. Retraité de cet élément, le chiffre d'affaires ordinaire ressort à 65,2 MEUR, en baisse de 20% par rapport aux 81,2 MEUR réalisés un an auparavant.



Cette contraction de l'activité reflète la poursuite du ralentissement du marché nautique dans un contexte géopolitique et macroéconomique toujours incertain. Le groupe souligne que les livraisons du nouveau catamaran BALI 5.2, dont le carnet de commandes est déjà rempli, interviendront majoritairement au second semestre.



Le recul des volumes, associé à une pression accrue sur les prix, a aussi fortement pesé sur la rentabilité. Le résultat opérationnel courant est ressorti à -1,4 MEUR, contre 8,2 MEUR un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel s'établit à -1,5 MEUR (vs 8,2 MEUR précédemment).



La rentabilité a également été affectée par la montée en puissance de l'usine portugaise d'Aveiro, qui a enregistré une perte de 3,1 MEUR sur sa première année pleine d'exploitation.



Malgré cette dégradation des résultats, la capacité d'autofinancement du groupe demeure positive à 3,9 MEUR et la variation du besoin en fonds de roulement a généré un apport de trésorerie de 10 MEUR. Le flux de trésorerie opérationnel ressort ainsi positif à 14 MEUR.



Le groupe indique par ailleurs avoir obtenu 19 MEUR de nouveaux financements bancaires à moyen et long terme destinés à soutenir le développement de nouveaux modèles et la modernisation du site de Canet-en-Roussillon. Ces lignes de crédit seront mises en place au cours du second semestre.



Côté perspectives, Catana Group confirme son ambition de renouer avec une phase de croissance à partir de l'exercice 2026/2027. Le groupe prévoit notamment le lancement "d'un nombre inédit de nouveaux modèles", dont le "YOT 53", premier bateau à moteur habitable de grande taille de la marque, ainsi que le "BALI 7.0", destiné à renforcer sa présence sur le segment des grandes unités premium.



La direction estime que ces nouveaux produits constitueront les premiers leviers de croissance du plan stratégique 2030 et devraient permettre d'amorcer une nouvelle phase de croissance rentable.



Le titre Catana a signé une hausse de 1,7% aujourd'hui à Paris mais affiche une perte de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.