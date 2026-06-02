Airbus annonce que le premier A350-1000ULR (Ultra Long Range) destiné à Qantas a effectué avec succès son vol inaugural à Toulouse. L'appareil, premier des 12 exemplaires commandés dans le cadre du programme Sunrise, a volé pendant 3 heures et 43 minutes à une altitude supérieure à 41 000 pieds.
Cette version de très long rayon d'action a été développée pour permettre des vols sans escale entre Sydney et Londres, soit près de 10 000 milles nautiques(18 522 km) et jusqu'à 22 heures de vol. Cette autonomie accrue repose notamment sur l'intégration d'un réservoir central arrière supplémentaire, qui ajoute environ 1 000 milles nautiques (1852 km) à la portée de l'appareil.
Le vol marque le début d'une campagne d'essais de deux mois destinée à certifier les modifications, notamment le nouveau système de carburant, un système de refroidissement des offices plus léger et plus efficace, ainsi que les dispositifs de ventilation et de contrôle de la température en cabine.
Le deuxième A350-1000ULR destiné à Qantas, dont la livraison est prévue en avril 2027, est en phase avancée d'assemblage final. Pour rappel, Qantas a également commandé 12 A350-1000 standards pour ses futures opérations long-courriers.
Le titre Airbus est globalement stable peu après 16h30 à Paris. Il affiche néanmoins un repli de plus de 12% depuis le début de l'année dans un contexte de hausse du prix du kérosène, en lien avec l'actualité au Moyen-Orient.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.