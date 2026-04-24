Première émission obligataire verte largement sursouscrite pour Argan

Argan annonce avoir procédé à une émission obligataire verte inaugurale d'un montant total de 500 MEUR, à échéance octobre 2029, assortie d'un coupon annuel de 3,779%, une opération qui a été sursouscrite 5,5 fois.

Cette émission "témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie déployée par Argan, de la qualité de son crédit (noté BBB- avec perspective stable par S&P) ainsi que de la performance environnementale de son patrimoine", selon la foncière.



Cette opération permettra de rembourser l'émission obligataire de 2021, d'un montant de 500 MEUR, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un Green Financing Framework disponible sur le site internet de la société.



Argan ajoute qu'elle "peut ainsi poursuivre sereinement le déploiement de sa stratégie de croissance à moyen terme, appuyée sur une structure financière solide, une politique d'endettement prudente et un profil de financement encore davantage sécurisé".



Les obligations, dont le règlement-livraison est prévu le 30 avril prochain, ont été placées auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels français et internationaux et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.