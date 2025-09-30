Premières données positives pour Troponin T de Roche

Roche annonce des premiers résultats positifs pour son programme d'étude TSIX, qui a évalué son nouveau test Troponin T à haute sensibilité de sixième génération pour le diagnostic des crises cardiaques, test ayant récemment reçu un marquage CE.



Ces résultats de l'étude ont montré qu'Elecsys Troponin T hs Gen 6 était capable d'identifier l'infarctus aigu du myocarde (IAM), ou crise cardiaque, et d'identifier les personnes ne présentant pas d'IAM, avec un haut niveau de précision.



Le test de Roche aide donc les cliniciens à identifier rapidement les crises cardiaques et à exclure les causes non cardiaques, garantissant ainsi que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin le plus tôt possible.



'Cela permet un triage efficace des patients qui se présentent au service des urgences, ce qui permet de s'assurer que les ressources en soins peuvent être concentrées là où elles sont le plus nécessaires', ajoute le groupe suisse.