Solutions30 annonce avoir finalisé l'installation des deux tout premiers sites de Fastned équipés de bornes de recharge ultra-rapide en Espagne, situées sur l'autoroute C-32 à proximité de la côte barcelonaise.

Ces deux sites, interconnectés et implantés de part et d'autre de l'autoroute, offrent chacun huit points de recharge de 400 kW, ainsi qu'une sous-station électrique de 1250 kVA et un auvent équipé de 64 panneaux solaires et d'un éclairage LED à haute efficacité.

'D'autres projets sont déjà en cours à Madrid, confirmant la dynamique de croissance et le rôle stratégique de Fastned dans la consolidation de la présence de Solutions30 sur ce segment', ajoute le groupe de solutions pour les nouvelles technologies.