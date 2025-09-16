Solutions30 annonce avoir finalisé l'installation des deux tout premiers sites de Fastned équipés de bornes de recharge ultra-rapide en Espagne, situées sur l'autoroute C-32 à proximité de la côte barcelonaise.
Ces deux sites, interconnectés et implantés de part et d'autre de l'autoroute, offrent chacun huit points de recharge de 400 kW, ainsi qu'une sous-station électrique de 1250 kVA et un auvent équipé de 64 panneaux solaires et d'un éclairage LED à haute efficacité.
'D'autres projets sont déjà en cours à Madrid, confirmant la dynamique de croissance et le rôle stratégique de Fastned dans la consolidation de la présence de Solutions30 sur ce segment', ajoute le groupe de solutions pour les nouvelles technologies.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).