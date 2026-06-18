Premiers contrats avec Leapmotor hors de Chine pour OPmobility
OPmobility annonce s'être vu attribuer deux contrats par Leapmotor International pour équiper ses véhicules particuliers de pare-chocs avant et arrière ainsi que de hayons en Europe, soit les premiers contrats décernés au groupe par ce client en dehors de Chine. Le démarrage de la production est prévu en 2027.
Les pare-chocs et les hayons fournis par OPmobility seront produits sur ses sites existants en Espagne. Le groupe français y dispose déjà d'une solide empreinte industrielle opérationnelle et d'une connaissance approfondie du marché européen pour servir ses clients internationaux.
Ce partenariat avec Leapmotor International, la coentreprise entre Stellantis et Leapmotor, s'inscrit dans la continuité de la collaboration historique qu'OPmobility entretient avec ces deux constructeurs automobiles à travers le monde.
Présent en Chine depuis 2007, OPmobility fournit des pièces de carrosserie extérieure à Leapmotor depuis 2023 via YFPO, sa coentreprise avec Yanfeng en Chine. YFPO est leader du marché chinois des solutions extérieures : pare-chocs, hayons et modules.
"Ensemble, ces réalisations (...) attestent de notre capacité à servir une large base de clients, en leur fournissant de multiples technologies dans des zones géographiques variées et sur tous les segments", commente sa directrice générale, Félicie Burelle.
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l'innovation depuis sa création en 1946, le groupe est aujourd'hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d'éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions d'électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également une activité dédiée au développement des logiciels, OP'nSoft.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.