Viser un capital ou une rente à terme en se basant sur le pouvoir d'achat qu'ils représentent aujourd'hui est une erreur que commettent beaucoup de personnes. Explications...

"Avec un capital complémentaire de 100 000 euros, je disposerai des moyens suffisants pour assurer mon train de vie quand je ne travaillerai plus". Nombreux sont les épargnants qui font ce type de raisonnement, la somme visée à terme étant bien entendu une variable dépendant de la situation de chacun.Pour d'autres, la réflexion porte plutôt sur un niveau de rente, l'idée étant alors de pouvoir compter chaque mois sur un revenu de complément, par exemple 500 euros.En partant de cet objectif, la stratégie consiste alors à mettre en place une épargne régulière ou un investissement pour atteindre la cible. Par exemple, il suffira de placer 340 euros par mois sur 20 ans au taux net de 2% pour avoir à la sortie un capital de 100 000 euros.Il n'empêche que quel que soit l'objectif final, un paramètre est souvent oublié : l'inflation. Pour établir des simulations, chacun a en effet tendance à raisonner avec ses références du moment. Lorsqu'il dit avoir besoin de 100.000 euros pour sa retraite, un épargnant pense surtout au pouvoir d'achat que représente cette somme aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il dans 15 ans ou 20 ans ? La valeur d'un tel capital se sera sans aucun doute érodée.Pour éviter les déconvenues, mieux vaut donc intégrer l'inflation à venir. Bien entendu il est toujours difficile de prédire le futur, mais un coup d'oeil en arrière peut offrir des repères. Sur 10 ans, l'inflation annuelle moyenne a été de 1,9% et sur 20 ans, elle a été de 1,6%. Prendre une référence comprise entre 1,5% (pour les plus optimistes) et 2% (pour les plus prudents) apparaît donc cohérent.Imaginons que vous estimiez vos besoins à 500 euros par mois dans 20 ans. En prenant une hypothèse d'inflation moyenne de 1,5%, il vous faudra en réalité disposer de 673 euros à cet horizon pour avoir un pouvoir d'achat équivalent à 500 euros d'aujourd'hui.Même chose si vous réfléchissez plutôt en termes de capital. Si l'inflation est de 2% sur 10 ans, un capital de 122 000 euros offrira la même marge de manoeuvre que 100 000 euros aujourd'hui.Intégrer l'inflation impose donc d'augmenter votre effort d'épargne. Mais il faut garder à l'esprit que si l'inflation est au rendez-vous, vos revenus augmenteront en théorie dans des proportions équivalentes au fil du temps, ce qui aura pour conséquence de vous donner plus de moyens pour épargner.