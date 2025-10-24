Amundi fait part du succès de son augmentation de capital réservée aux salariés 'We Share Amundi' annoncée en septembre dernier, près d'un salarié sur deux dans le monde, et plus de deux sur trois en France, ayant participé à cette opération.
Plus de 2500 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette opération qui proposait, pour la neuvième année consécutive, une souscription d'actions avec une décote, pour un montant de 43,4 millions d'euros.
Cette opération traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs.
Le nombre d'actions créé dans le cadre de cette augmentation de capital se monte de 967 064 (soit 0,47% du capital avant l'opération). Après cette opération, les salariés détiendront environ 2,5% du capital d'Amundi, contre 2,1% avant l'opération.
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).
