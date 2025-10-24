Près d'un salariés sur deux a souscrit à l'opération d'Amundi

Amundi fait part du succès de son augmentation de capital réservée aux salariés 'We Share Amundi' annoncée en septembre dernier, près d'un salarié sur deux dans le monde, et plus de deux sur trois en France, ayant participé à cette opération.



Plus de 2500 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette opération qui proposait, pour la neuvième année consécutive, une souscription d'actions avec une décote, pour un montant de 43,4 millions d'euros.



Cette opération traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs.



Le nombre d'actions créé dans le cadre de cette augmentation de capital se monte de 967 064 (soit 0,47% du capital avant l'opération). Après cette opération, les salariés détiendront environ 2,5% du capital d'Amundi, contre 2,1% avant l'opération.