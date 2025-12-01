LVMH a indiqué vendredi soir que 1 899 397 actions avaient été acquises dans le cadre du mandat confié le 17 février dernier à un prestataire de services d'investissement (PSI), des actions qui seront annulées comme annoncé précédemment.

Ce mandat, qui a pris fin le vendredi 28 novembre, s'inscrivait dans le cadre du programme de rachat d'actions du géant français du luxe et portait sur l'acquisition d'actions LVMH pour un montant de 1 milliard d'euros.