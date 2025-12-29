Nvidia finalise son investissement massif au capital d'Intel

Dans un document adressé vendredi à la SEC, Intel indique avoir émis 214 776 632 de ses propres actions et les avoir vendues à Nvidia, à un prix unitaire de 23,28 dollars, représentant donc un montant global de 5 milliards de dollars.

Pour rappel, cet investissement massif du spécialiste des puces pour l'IA au capital d'Intel s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat plus large, dévoilé le 18 septembre dernier, entre les deux fabricants américains de semiconducteurs.



Ils avaient annoncé alors une collaboration visant à "codévelopper plusieurs générations de produits personnalisés pour centres de données et PC qui accélèrent les applications et les charges de travail sur les marchés hyperscale, les entreprises et grand public".



"Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile informatique accélérée de Nvidia aux processeurs Intel et au vaste écosystème x86 - une fusion de deux plateformes de classe mondiale", expliquait alors Jensen Huang, le CEO de Nvidia.





