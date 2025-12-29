Nvidia finalise son investissement massif au capital d'Intel
Dans un document adressé vendredi à la SEC, Intel indique avoir émis 214 776 632 de ses propres actions et les avoir vendues à Nvidia, à un prix unitaire de 23,28 dollars, représentant donc un montant global de 5 milliards de dollars.
Pour rappel, cet investissement massif du spécialiste des puces pour l'IA au capital d'Intel s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat plus large, dévoilé le 18 septembre dernier, entre les deux fabricants américains de semiconducteurs.
Ils avaient annoncé alors une collaboration visant à "codévelopper plusieurs générations de produits personnalisés pour centres de données et PC qui accélèrent les applications et les charges de travail sur les marchés hyperscale, les entreprises et grand public".
"Cette collaboration historique associe étroitement l'IA et la pile informatique accélérée de Nvidia aux processeurs Intel et au vaste écosystème x86 - une fusion de deux plateformes de classe mondiale", expliquait alors Jensen Huang, le CEO de Nvidia.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
