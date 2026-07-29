Presight AI Holding PLC continue d'engranger de nouveaux contrats et de se développer à l'international, mais les investisseurs attendent la preuve que cette croissance peut se traduire par une rentabilité accrue.

La stratégie en matière d'intelligence artificielle (IA) du gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) s'impose comme le moteur de la prochaine phase de croissance du marché des services informatiques et du conseil dans le pays.

La stratégie pour l'économie numérique du pays vise à porter la contribution du numérique au produit intérieur brut (PIB) de 9,7 % en 2022 à 19,4 % d'ici 2032. Parallèlement, la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l'intelligence artificielle 2031 cible une contribution économique estimée à 335 milliards de dirhams émiratis (AED), plaçant les EAU parmi les adoptants de l'IA les plus ambitieux au monde sous l'impulsion de l'Etat.

Selon l'organisation non partisane Atlantic Council, la région s'est positionnée comme un carrefour mondial pour l'investissement dans l'IA, soutenue par des dépenses massives dans les infrastructures d'IA, les centres de données, le développement des talents et les projets de gouvernement numérique.

Presight AI, une société d'IA souveraine et d'analyse de données massives (big data) au service des services publics, de l'énergie, de la finance, des villes intelligentes et de l'éducation, est directement alignée sur ces priorités nationales. Présente dans plus de 17 pays, l'entreprise a généré 30 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 sur les marchés internationaux et maintient un carnet de commandes prévisionnel de 4,9 milliards d'AED.

Les détails du bilan

Presight AI a maintenu sa trajectoire de croissance au premier trimestre 2026, mais ce trimestre n'a pas vu tous les indicateurs progresser de concert.

Le chiffre d'affaires a progressé de 22,2 % sur un an pour atteindre 689 millions d'AED, contre 563,9 millions d'AED, porté par l'exécution du carnet de commandes, de nouveaux contrats domestiques et des déploiements en cours au Kazakhstan, en Jordanie et en Albanie. L'activité internationale a bondi de 62,9 % sur un an à 206,9 millions d'AED, montrant que l'entreprise devient moins dépendante des EAU qu'il y a un an.

La croissance des bénéfices a toutefois accusé un retard par rapport à celle du chiffre d'affaires. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a progressé de 12,7 % sur un an, passant de 141,1 millions d'AED à 159 millions d'AED, tandis que la marge d'EBITDA a reculé de 25,0 % à 23,1 %.

Le bénéfice net a augmenté de 11,5 % sur un an pour s'établir à 133,8 millions d'AED contre 120,0 millions d'AED. Certes, Presight AI a vendu davantage, mais une part plus importante des revenus provient de déploiements lourds en infrastructures, qui affichent des marges inférieures aux activités logicielles.

De plus, le flux de trésorerie opérationnel est devenu négatif avec une sortie de 108 millions d'AED, contre une entrée de 60,7 millions d'AED un an plus tôt, les actifs contractuels ayant crû plus rapidement que les encaissements. Ce revers temporaire de la trésorerie pourrait également expliquer pourquoi l'enthousiasme des investisseurs reste contenu.

Le fossé de l'optimisme

Le titre Presight AI a connu une année inhabituelle pour une entreprise affichant encore une croissance à deux chiffres : l'action s'échange à 3,6 AED, en baisse de 5,8 % sur un an et légèrement en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 3,9 AED. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais cela suggère que les investisseurs sont devenus plus exigeants.

La valorisation raconte une histoire similaire. Presight AI se négocie sur un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 27,3x les résultats de l'exercice 2026, contre une moyenne sur trois ans de 24,6x. Cette prime reflète probablement la confiance dans le carnet de commandes de l'entreprise, ses contrats pluriannuels et son exposition aux dépenses des EAU dans l'IA.

Le sentiment des analystes reste résolument positif. Les huit analystes répertoriés affichent une recommandation à l'achat, avec un objectif de cours consensuel de 4,5 SAR (4,4 AED), ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 24 % par rapport au cours actuel. Le marché a sanctionné le titre au cours de l'année écoulée alors que les analystes sont restés unanimement constructifs. Un camp attend manifestement des preuves plus tangibles.

Perspectives à surveiller

Presight AI continue de bénéficier de la demande croissante pour la transformation numérique pilotée par l'IA et a bâti un modèle soutenu par des relations clients à long terme et des revenus récurrents. La question cruciale est de savoir si elle pourra protéger ses marges alors que davantage de projets s'orientent vers l'infrastructure et le déploiement. Les investisseurs devront également surveiller la conversion de la trésorerie, l'exécution sur les nouveaux marchés et la capacité de l'expansion internationale à délivrer la même qualité de résultats que son activité historique aux EAU.