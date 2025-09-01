C'est la rentrée, il pleut, et en plus septembre est historiquement le pire mois de l'année sur le plan boursier. Avec un S&P500 qui a franchi la semaine dernière la barre des 6500 points et plusieurs rendez-vous importants devant nous, le timing parait en tout cas approprié pour une correction.

C’est une rentrée qui ne manque d’enjeu sur les marchés financiers. En effet, le mois de septembre sera jalonné de rendez-vous importants. Comme le faisait remarquer aujourd’hui Bloomberg, ce seront même les 14 prochaines séances qui concentreront l’attention.

"I let you know in about two weeks"

La première date importante c’est vendredi, jour de la publication du rapport sur l’emploi du mois d’août aux Etats-Unis. Le consensus table sur 75 000 créations de postes, après des chiffres assez faibles les mois précédents. La semaine prochaine, ce sera l’inflation qui sera suivie de près. Le CPI sera publié le 11 septembre.

Ce seront les deux dernières statistiques importantes avant la prochaine réunion de la Fed, les 16 et 17 septembre. Après le pivot dovish de Jerome Powell à Jackson Hole fin août, les investisseurs parient désormais à 90% sur une baisse des taux. Un pari qui pourrait être remis en cause si l’emploi et l’inflation surprennent à la hausse.

Enfin, le 19 septembre sera une importante séance technique, la journée dite des 4 sorcières, une échéance trimestrielle pour les contrats futurs et les options.

Ces rendez-vous importants interviennent alors que les indices américains ont battu des records tout au long de l’été. Le S&P500 a même franchi la barre des 6500 points la semaine dernière. Le tout avec une faible volatilité puisque le VIX tourne autour de 16.

Pire mois de l’année

Depuis le point bas début avril, le S&P 500 a repris environ 30%. Les marchés financiers semblent intégrer un "scénario rose" dans lequel les droits de douane n’ont que peu d’impacts sur les marges des entreprises (et donc sur les résultats), et pas suffisamment sur l’inflation pour empêcher la Fed de baisser les taux. Un scénario dans lequel même si les droits de douane ont un impact, la mégatrend de croissance de l’IA continuera à tout écraser sur son passage et à tirer le marché à la hausse.

On peut donc légitimement se demander si le marché n’est pas mûr pour une correction. Et si l’histoire est un guide, la saisonnalité plaide en tout cas pour la prudence. Septembre est historiquement le pire mois de l’année en Bourse. Sur les trois dernières décennies, le S&P 500 a perdu en moyenne 0.7% en septembre.

Source : Bloomberg

Sur les 5 dernières années, le mois de septembre a été négatif à 4 reprises. Sur cette période, le seul mois de septembre à avoir vaincu cette malédiction fut septembre 2024. Un mois qui a vu les sondages basculer en faveur de Donald Trump pour la présidentielle de novembre et…la Fed commencer à baisser les taux.