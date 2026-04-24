Prises de bénéfices sur Ipsen malgré le relèvement d'objectif de cours d'UBS

Au lendemain d'une envolée de 3,37%, consécutive à la publication d'une forte croissance des ventes au premier trimestre, le titre Ipsen est victime de dégagements (-1,45%, à 163,10 euros), malgré le relèvement de son objectif de cours par UBS.

Hier, le laboratoire a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,075 milliard d'euros, en hausse de 17%, ou de 22,6% à taux de change constants.



En parallèle, la société a confirmé ses objectifs annuels et vise, sur l'exercice 2026, une croissance de ses ventes totales supérieure à 13%, à taux de change constants, avec une accélération de la croissance du portefeuille hors Somatuline et une croissance des ventes de Somatuline liée aux difficultés des génériques. La marge opérationnelle des activités est attendue supérieure à 35% du chiffre d'affaires.



L'avis d'UBS



Pour la banque suisse, Ipsen a publié des résultats très solides au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires dépassant le consensus de 7%. Les analystes ajoutent que le plus important est que cette performance a été portée par la quasi-totalité des produits, notamment Cabometyx, Dysport et Bylvay, en plus de Somatuline qui a bénéficié de pénuries de génériques largement anticipées.



Pour UBS, ces données suggèrent un dépassement de haute qualité et reflètent une forte performance sous-jacente sur l'ensemble du portefeuille. Les analystes ajoutent que malgré ce bon premier trimestre, Ipsen a réitéré ses objectifs annuels et ils jugent cette position un peu conservatrice compte tenu de la vigueur des activités hors Somatuline.



A plus long terme, UBS table sur une légère érosion du chiffre d'affaires à partir de 2029, au moment où le Cabometyx tombera dans le domaine public. Avant cela, la prévision de revenus pour la période 2026-2028 a été relevée à 4/5%, ce qui entraîne une hausse moyenne de 7% du résultat opérationnel courant.



La recommandation d'UBS reste à neutre, mais l'objectif de cours a été relevé de 155 à 170 euros.