Prises de profits en Bourse après les résultats de Crocs

L'action Crocs s'inscrit en forte baisse jeudi matin à la Bourse de New York, victime de prises de profits dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels, après s'être envolée de 50% depuis le début de l'année.

Une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de chaussures de loisirs recule de 12,8% à 116,4 dollars alors que le S&P 500 progresse de 1,1%.



Le groupe de Broomfield (Colorado) a franchi pour la première fois le seuil du milliard de dollars de chiffre d'affaires au 2e trimestre en faisant progresser ses ventes de 2,6% à 1,18 milliard de dollars, dont une croissance de 2% à taux de change constants.



A titre de comparaison, les analystes l'attendaient autour de 1,15 milliard.



Ses activités de distribution directe aux consommateurs (DTC), soit par le biais de ses boutiques exploitées en propre ou sites de vente en ligne, ont grimpé de 12% (+11,3% à changes constants) tandis que les ventes réalisées par les détaillants partenaires ont baissé de 7,2% (-7,6% à changes constants).



Le relèvement d'objectifs ignoré en Bourse



Le bénéfice opérationnel ressort à 286 millions de dollars, contre une perte de 428 millions de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, le profit affiche une progression de 7,6% à 4,55 dollars en termes ajustés (hors éléments exceptionnels), face à un consensus qui le donnait à 4,35 dollars.



Pour 2026, Crocs dit désormais tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 2% à changes constants, contre une précédente estimation allant d'une baisse de 1% à une hausse de 1%.



Le BPA ajusté est, lui, attendu entre 13,7 et 14 dollars dorénavant, à comparer avec une prévision allant de 13,20 à 13,75 dollars jusqu'ici.