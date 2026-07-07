Prises de profits sur la tech à New York dans le sillage de Samsung

La Bourse de New York repart à la baisse mardi à l'approche de la mi-séance, principalement sous l'effet du repli marqué des valeurs technologiques, victimes de prises de bénéfices après leurs gains importants des derniers mois.

Les investisseurs semblent vouloir poursuivre le mouvement de rotation de leurs portefeuilles amorcé il y a quasiment un mois, et qui se fait au détriment des titres liés à l'intelligence artificielle (IA), grandes vedettes du marché depuis deux ans.



Cette rotation n'affecte pas trop le Dow Jones, qui perd actuellement 0,1% à 53 005,6 points après avoir atteint un nouveau plus haut historique à 53 289,3 en tout début de matinée, mais elle nuit très clairement au Nasdaq, plus exposé au secteur technologique, dont les pertes se montent actuellement à 1,3% autour de 25 783,5 points.



Après plusieurs mois de hausse vertigineuse qui l'ont propulsé à des sommets absolus, l'indice sectoriel des semi-conducteurs, le SOX, décroche de 6,4%, les observateurs évoquant des prises de profits dans le sillage des robustes résultats publiés dans la nuit par le géant coréen Samsung.



Une respiration technique jugée prévisible



"Les performances de Samsung sont venues confirmer la solidité de la demande de puces mémoires portée par l'IA", commente Zaheer Anwari, le co-fondateur et directeur général de The Revacy Fund.



"Pourtant, le titre a subi des prises de bénéfices, le marché ayant déjà largement anticipé ces bonnes nouvelles", explique l'analyste.



Le titre Samsung coté à la Bourse de New York s'est envolé de 147% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de l'ordre de 10% pour le Nasdaq.



"Après une hausse aussi marquée, une phase de consolidation était prévisible", juge Zaheer Anwari.



Toute la question est maintenant de savoir s'il s'agit d'une simple pause sur le court terme ou du début d'une correction plus profonde. A première vue, c'est le premier scénario qui semble privilégié", assure-t-il.



D'autres valeurs du secteur des puces souffrent également comme Applied Materials (-10,4%), Intel (-10,2%) ou Micron (-8,2%).



Les valorisations en débat à l'approche des résultats



Si les investisseurs se délestent des récents vainqueurs, ils se repositionnent, au contraire, sur quelques secteurs qui étaient à la traîne dernièrement comme l'énergie (+1,6%), les communications (+1,5%) ou l'immobilier (+1,3%).



Alors que Wall Street se prépare à la déferlante des résultats de sociétés cotées qui débutera la semaine prochaine, le niveau jugé actuellement élevé des valorisations semble pousser les investisseurs à se tenir à l'écart du marché.



A 20,4 fois les bénéfices attendus, l'indice S&P 500 affiche une valorisation bien supérieure à ses moyennes historiques de 5 (19,9x) et 10 ans (19x) selon les données de FactSet.



La saison des résultats sera officieusement lancée vendredi par les comptes trimestriels de Delta Airlines, mais les choses sérieuses démarreront véritablement mardi prochain avec les publications des grands groupes bancaires américains Bank of America, JPMorgan, Citi, Goldman Sachs et Wells Fargo.



Les tensions géopolitiques réveillent le pétrole et l'obligataire



Le baril de brut texan (WTI) rebondit au-dessus de 70 dollars suite à l'annonce de l'attaque d'un navire pétrolier dans le détroit d'Ormuz, un incident qui a ravivé les doutes quant à la pérennité du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran et sur le rétablissement du trafic dans cette voie navigable d'importance stratégique.



Le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,51% sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, qui renforce les anticipations de hausses des taux de la Fed cette année.



Sur le marché des changes, le dollar continue de faire du surplace face à l'euro, qui se maintient autour de 1,1433 bien que deux membres influents de la BCE, Isabel Schnabel et Pierre Wunsch, aient réitéré leur position de fermeté en faveur d'une hausse des taux visant à contrer l'inflation, ce qui aurait dû faire grimper la monnaie unique.



D'après les analystes techniques, la parité reste bloquée dans l'attente d'un vrai signal, toujours encadrée par un niveau plancher (support) à 1,1360 USD et un niveau plafond (résistance) à 1,1500 USD.