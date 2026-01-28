Prises de profits sur VFC, la maison-mère de Vans, malgré des résultats solides

En dépit d'une solide publication trimestrielle, le titre VF Corporation décroche de plus de 8% mercredi à la Bourse de New York, victime de prises de profits après s'être envolé de près de 110% depuis le mois d'avril dernier.

Le groupe américain, propriétaire des marques The North Face, Timberland et Vans, indique avoir pourtant fait progresser son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, le troisième de son exercice décalé, mais aussi amélioré ses marges bénéficiaires et réduit le montant de sa dette.



Sur ce trimestre "clé" clos à la fin décembre, marqué par les fêtes de fin d'année, le groupe de Denver a enregistré une croissance de 1% de son chiffre d'affaires en données publiées, tandis que son résultat opérationnel s'est accru à 289 millions de dollars contre 226 millions un an plus tôt, des performances supérieures aux objectifs qu'il s'était fixé.



Sa marge d'exploitation s'est ainsi accrue de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 56,6%, pour un bénéfice par action (BPA) qui a atteint 0,76 dollar, après 0,43 dollar un an plus tôt.



Si les ventes des marques North Face et Timberland ont respectivement grimpé de 8% et 5% au cours du trimestre écoulé exprimées à taux de changes constants, Vans continue de lui donner du souci avec un repli de 10% sur la période, ce qui ne laisse toujours pas entrevoir de point d'inflexion pour la marque inspirée de la culture skate.



Certains analystes évoquent aussi des prévisions un peu timides pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 0% à 2% à changes constants, pour un bénéfice opérationnel anticipé entre 10 et 30 millions de dollars, là où le consensus vise actuellement autour de 27 millions.



A 10h45 (heure de Wall Street), le titre reculait de 8% alors que l'indice S&P 500 était relativement stable.

