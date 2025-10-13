Tout a commencé comme une simple histoire de dettes et de crédits. Et comme souvent à Wall Street… ça finit en cauchemar.

Publié le 13/10/2025 à 11:28 - Modifié le 13/10/2025 à 11:31

Tout a commencé comme une simple histoire de dettes et de crédits.

Et comme souvent à Wall Street… ça finit en cauchemar.

➡️ Une PME américaine qui fabrique des essuie-glaces (First Brands) se plante,

➡️ 11 milliards de dettes envolées,

➡️ UBS et Jefferies piégées jusqu’au cou,

➡️ et tout un système financier qui se demande si le “Private Credit” ne serait pas en train de devenir le Subprime 2.0.

Bienvenue dans le monde du Shadow Banking, la banque de l’ombre : un univers sans régulation, sans contrôle, et avec des rendements “magiques” à deux chiffres… jusqu’au jour où la musique s’arrête.

🔔 Abonnez-vous pour ne rien manquer → chaque semaine, on décrypte la Bourse sans costume-cravate ni langue de bois.

🎧 CE FORMAT EXISTE AUSSI EN PODCAST AUDIO :

La finance décomplexée est aussi en podcast, sur les plateformes dédiées, comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.