Kering ne détient encore que 30% de Valentino, mais son rachat complet d'ici 2028 est prévu contractuellement. Un contrat que nombre d'investisseurs aimeraient voir renégocié, afin de permettre à Luca De Meo, futur directeur général du groupe, de se concentrer sur sa longue to-do list.

En avril seulement, François-Henri Pinault avait annoncé à ses actionnaires vouloir acquérir l’intégralité de la maison italienne. Mais l’arrivée de Luca De Meo mi-septembre pourrait rebattre les cartes. Initialement, cette acquisition avait pour but de renforcer un portefeuille déjà trop dépendant de Gucci avec un deuxième poids lourd du luxe.

Signé en 2023 sous l’impulsion de François-Henri Pinault, l’accord prévoit l’achat de 30% de Valentino pour 1,7 milliard d’euros, avec une option d’achat obligatoire sur les 70% restants d’ici 2028. Cette clause pourrait même être activée dès mai 2026. Ce qui exposerait Kering à un passif estimé entre 4 et 6 milliards d’euros, selon Bank of America, alors que sa dette nette dépasse déjà les 10 milliards.

Mais depuis, le secteur en a vu de toutes les couleurs. En 2024, Valentino enregistre une baisse de 2% de son chiffre d’affaires et de 22% de son EBITDA. De quoi inquiéter les actionnaires, déjà préoccupés par la relance complexe de Gucci, et réticents à l’idée d’intégrer une autre grande maison dans l’immédiat. Surtout que Luca De Meo envisagerait une revue globale du portefeuille de marques.

Les marchés ne s’y méprennent pas, l'action Kering a grimpé de 3,5% le mois dernier après une rumeur, bien que rapidement démentie, de la revente de Valentino à un tiers.

Une renégociation de l’accord obligerait Kering à enregistrer une lourde dépréciation, et nécessiterait un accord avec Mayhoola, le fonds qatari propriétaire des 70% restants.

Affaire à suivre, mais l’affaire Valentino-Kering fera encore parler d’elle.

Riccardo Bellini, nouveau patron de Valentino

En parallèle, Valentino accueille un nouveau directeur général : Riccardo Bellini. Un mouvement qui s’inscrit dans un vaste jeu de chaises musicales dans le secteur du luxe, alors que la demande chute sur les marchés clés américain et chinois.

Ces deux prochains mois, plusieurs créateurs feront leurs débuts à la Fashion Week : chez Chanel, Balenciaga (Kering), Loewe (LVMH), Maison Margiela et Versace (Tapestry).

Ricardo Bellini arrive avec 30 ans d’expérience dans le luxe dans les jambes. Co-directeur général de Mayhoola, il a aussi dirigé Maison Margiela et Chloé, après des postes chez Diesel et Procter & Gamble. Il travaillera désormais aux côtés d’Alessandro Michele, ancien de Gucci, devenu directeur créatif de Valentino l'an passé.

Sa nomination intervient à un moment charnière pour la maison italienne, alors que son avenir au sein de Kering reste encore incertain.





