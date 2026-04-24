Procter & Gamble bat légèrement le consensus au 3e trimestre
Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en hausse de 3% à 1,59 USD au titre du 3e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 2% à l'estimation moyenne des analystes.
À 21,2 MdsUSD, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 7% au total et de 3% en organique, avec un effet prix positif de 1% qui s'est ajouté à une augmentation de 2% des volumes.
"Nous avons réalisé une forte accélération des revenus au cours de notre 3e trimestre fiscal, avec une croissance généralisée à travers les catégories de produits et les régions", souligne son CEO Shailesh Jejurikarl.
"Nous augmentons les investissements pour accélérer l'élan auprès des consommateurs malgré un environnement géopolitique et économique difficile, tout en maintenant nos fourchettes de prévision pour l'exercice fiscal", poursuit-il.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 USD pour son BPA ajusté (contre 6,83 USD sur l'exercice précédent) et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.
Procter & Gamble Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins et d'hygiène (38,2%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marques Crest, Oral-B, etc.), produits pharmaceutiques (Metamucil, Neurobion, Pepto Bismol, Vicks, etc.), couches-culottes (Luvs, Pampers), papiers toilettes et essuie-tout (Bounty, Charmin, Puffs), produits de protection féminine (Always, Always Discreet et Tampax), etc. ;
- produits d'entretien de la maison et de soin du linge (35,1%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, désodorisants, eaux de javel, etc. (Ariel, Downy, Dash, Tide, Bonux, Mr Propre, Swiffer, Febreze, Ace, etc.) ;
- produits de beauté (17,8%) : produits de soins capillaires (shampooings, colorants et démêleurs ; marques Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene et Rejoice), de soins du corps (savons, gels douche, déodorants, etc. ; Camay, Zest, Secret, Old Spice) et produits cosmétiques (produits de maquillage et de soins du visage ; Max Factor, Covergirl et Olay) ;
- produits de rasage (7,9%) : lames, rasoirs, batteries, etc. (marques Braun, Gillette et Venus) ;
- autres (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.