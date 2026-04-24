Procter & Gamble bat légèrement le consensus au 3e trimestre

Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en hausse de 3% à 1,59 USD au titre du 3e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 2% à l'estimation moyenne des analystes.

À 21,2 MdsUSD, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 7% au total et de 3% en organique, avec un effet prix positif de 1% qui s'est ajouté à une augmentation de 2% des volumes.



"Nous avons réalisé une forte accélération des revenus au cours de notre 3e trimestre fiscal, avec une croissance généralisée à travers les catégories de produits et les régions", souligne son CEO Shailesh Jejurikarl.



"Nous augmentons les investissements pour accélérer l'élan auprès des consommateurs malgré un environnement géopolitique et économique difficile, tout en maintenant nos fourchettes de prévision pour l'exercice fiscal", poursuit-il.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 USD pour son BPA ajusté (contre 6,83 USD sur l'exercice précédent) et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.