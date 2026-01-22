Procter & Gamble conforme aux attentes sur son BPA au 2e trimestre

Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté stable à 1,88 dollar au titre du 2e trimestre de son exercice 2025-26, un niveau à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.

A 22,2 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 1% au total et stagné en organique, un effet prix positif de 1% ayant été contrebalancé par un tassement de 1% des volumes.



"Nous avons confiance dans nos plans pour obtenir de meilleurs résultats au second semestre de l'exercice fiscal", affirme son CEO Shailesh Jejurikar, tout en reconnaissant "un environnement difficile de consommation et géopolitique".



"Nous sommes enthousiastes face à l'opportunité de créer l'entreprise de biens de consommation du futur, offrant une croissance équilibrée à long terme entre chiffres d'affaires et résultat et une création de valeur", poursuit-il.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 dollars pour son BPA ajusté et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.