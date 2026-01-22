Procter & Gamble conforme aux attentes sur son BPA au 2e trimestre
Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté stable à 1,88 dollar au titre du 2e trimestre de son exercice 2025-26, un niveau à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.
A 22,2 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 1% au total et stagné en organique, un effet prix positif de 1% ayant été contrebalancé par un tassement de 1% des volumes.
"Nous avons confiance dans nos plans pour obtenir de meilleurs résultats au second semestre de l'exercice fiscal", affirme son CEO Shailesh Jejurikar, tout en reconnaissant "un environnement difficile de consommation et géopolitique".
"Nous sommes enthousiastes face à l'opportunité de créer l'entreprise de biens de consommation du futur, offrant une croissance équilibrée à long terme entre chiffres d'affaires et résultat et une création de valeur", poursuit-il.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Procter & Gamble confirme donc anticiper des fourchettes-cibles allant de 6,83 à 7,09 dollars pour son BPA ajusté et de 0 à +4% pour sa croissance organique des ventes.
Shailesh G. Jejurikar est membre du conseil d'administration d'Otis Elevator Co. et d'Otis Worldwide Corp. et directeur de l'exploitation de Procter & Gamble Co.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Mumbai et un MBA à l'Indian Institute of Management Lucknow.
Procter & Gamble Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins et d'hygiène (38,2%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marques Crest, Oral-B, etc.), produits pharmaceutiques (Metamucil, Neurobion, Pepto Bismol, Vicks, etc.), couches-culottes (Luvs, Pampers), papiers toilettes et essuie-tout (Bounty, Charmin, Puffs), produits de protection féminine (Always, Always Discreet et Tampax), etc. ;
- produits d'entretien de la maison et de soin du linge (35,1%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, désodorisants, eaux de javel, etc. (Ariel, Downy, Dash, Tide, Bonux, Mr Propre, Swiffer, Febreze, Ace, etc.) ;
- produits de beauté (17,8%) : produits de soins capillaires (shampooings, colorants et démêleurs ; marques Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene et Rejoice), de soins du corps (savons, gels douche, déodorants, etc. ; Camay, Zest, Secret, Old Spice) et produits cosmétiques (produits de maquillage et de soins du visage ; Max Factor, Covergirl et Olay) ;
- produits de rasage (7,9%) : lames, rasoirs, batteries, etc. (marques Braun, Gillette et Venus) ;
- autres (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.