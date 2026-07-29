Procter & Gamble dépasse légèrement les attentes au 4e trimestre
Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en repli de 3% à 1,43 USD au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes.
A 21,2 MdsUSD, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 2% au total et sont restés stables en organique, avec des effets neutres à la fois des volumes, des prix et du mix.
Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, P&G a enregistré un BPA ajusté en hausse de 1% à 6,89 USD et une croissance organique des ventes de 1%, dans le bas de ses fourchettes cibles d'il y a trois mois, qui allaient de 6,83 USD à 7,09 USD et de 0% à +4%, respectivement.
"L'exercice a été une année de construction de fondations tout en continuant à accroître les ventes et les bénéfices et à générer d'importants flux de trésorerie pour les actionnaires malgré un environnement géopolitique et économique très difficile", selon le CEO Shailesh Jejurikar.
Affichant sa confiance pour son exercice 2026-2027, Procter & Gamble indique anticiper des fourchettes cibles allant de 6,89 USD à 7,11 USD pour son BPA ajusté et de +1% à +3% pour sa croissance organique des ventes.
Par ailleurs, Procter & Gamble fait part de la nomination de Shailesh Jejurikar au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er août, en plus de son rôle actuel de CEO. Il succédera ainsi à Jon Moeller, qui quittera le groupe le 14 août.
Actuellement, Jon R. Moeller occupe le poste de vice-président et directeur de l'exploitation chez Procter & Gamble Co. et de directeur de l'exploitation, directeur financier et vice-président chez Procter & Gamble (Manufacturing) Ireland Ltd. (une filiale de Procter & Gamble Co.). M. Moeller est également membre du conseil d'administration de MDVIP, Inc, du Commercial Club of Cincinnati et de Natura Pet Products, Inc. et président du Cincinnati Art Museum et membre du Conference Board Council of Financial Executives.
M. Moeller a obtenu un diplôme de premier cycle et un MBA de l'université Cornell.
Procter & Gamble Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins et d'hygiène (38,2%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marques Crest, Oral-B, etc.), produits pharmaceutiques (Metamucil, Neurobion, Pepto Bismol, Vicks, etc.), couches-culottes (Luvs, Pampers), papiers toilettes et essuie-tout (Bounty, Charmin, Puffs), produits de protection féminine (Always, Always Discreet et Tampax), etc. ;
- produits d'entretien de la maison et de soin du linge (35,1%) : liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, désodorisants, eaux de javel, etc. (Ariel, Downy, Dash, Tide, Bonux, Mr Propre, Swiffer, Febreze, Ace, etc.) ;
- produits de beauté (17,8%) : produits de soins capillaires (shampooings, colorants et démêleurs ; marques Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene et Rejoice), de soins du corps (savons, gels douche, déodorants, etc. ; Camay, Zest, Secret, Old Spice) et produits cosmétiques (produits de maquillage et de soins du visage ; Max Factor, Covergirl et Olay) ;
- produits de rasage (7,9%) : lames, rasoirs, batteries, etc. (marques Braun, Gillette et Venus) ;
- autres (1%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.