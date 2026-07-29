Procter & Gamble dépasse légèrement les attentes au 4e trimestre

Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté en repli de 3% à 1,43 USD au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau supérieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes.

A 21,2 MdsUSD, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 2% au total et sont restés stables en organique, avec des effets neutres à la fois des volumes, des prix et du mix.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, P&G a enregistré un BPA ajusté en hausse de 1% à 6,89 USD et une croissance organique des ventes de 1%, dans le bas de ses fourchettes cibles d'il y a trois mois, qui allaient de 6,83 USD à 7,09 USD et de 0% à +4%, respectivement.



"L'exercice a été une année de construction de fondations tout en continuant à accroître les ventes et les bénéfices et à générer d'importants flux de trésorerie pour les actionnaires malgré un environnement géopolitique et économique très difficile", selon le CEO Shailesh Jejurikar.



Affichant sa confiance pour son exercice 2026-2027, Procter & Gamble indique anticiper des fourchettes cibles allant de 6,89 USD à 7,11 USD pour son BPA ajusté et de +1% à +3% pour sa croissance organique des ventes.



Par ailleurs, Procter & Gamble fait part de la nomination de Shailesh Jejurikar au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er août, en plus de son rôle actuel de CEO. Il succédera ainsi à Jon Moeller, qui quittera le groupe le 14 août.